Meghan Markle et le prince Harry «ont apprécié la naissance en paix» – d’énormes changements avec Megxit | Royale | Nouvelles

Lilibet Diana: Experts sur la connexion du surnom de Meghan

Meghan a donné naissance à Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor le 4 juin. Mais, comme elle et le prince Harry ne sont plus des membres de la famille royale travaillant à temps plein, ils n’ont subi aucune pression pour annoncer immédiatement l’heureux événement ou présenter leur fille au monde.

En fait, le duc et la duchesse de Sussex n’ont partagé la nouvelle que deux jours plus tard, le 6 juin.

Parlant de l’arrivée de Lili, une source a déclaré au magazine People : “Meghan et Harry sont tous les deux très reconnaissants pour la façon dont les choses se sont bien déroulées.

“Ils pourraient profiter de la naissance en paix.”

La source a ajouté que “la sécurité et la confidentialité étaient également des priorités” alors que Meghan et Harry se préparaient à accueillir Lili.

La fille de Meghan Markle et du prince Harry est née le 4 juin (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé la naissance de Lili dimanche (Image: GETTY)

La naissance du premier-né de Meghan et Harry, Archie Harrison, s’est déroulée dans des circonstances complètement différentes de celles de Lili pour les Sussex, qui étaient à l’époque des membres de la famille royale.

En conséquence, l’arrivée d’Archie a été officiellement annoncée par Buckingham Palace – mais avec plusieurs heures de retard – le jour de sa naissance, le 6 mai 2019.

Deux jours plus tard, le duc et la duchesse de Sussex ont organisé une conférence de presse au château de Windsor pour présenter leur fils au monde.

Avec Lili, Meghan et Harry ont eu la chance non seulement de faire taire son arrivée pendant quelques jours mais ont aussi pu décider de ne pas partager de photo du nouveau-né pour le moment.

Meghan Markle et le prince Harry avec Archie en Afrique du Sud en septembre 2019 (Image: GETTY)

La différence entre la naissance d’Archie et de Lili a été soulignée plus tôt cette semaine par la commentatrice royale Victoria Murphy.

Elle a écrit dans le magazine Town & Country : “Lorsque Harry et Meghan se sont retirés de la vie royale officielle, un objectif central était de mieux contrôler la façon dont ils passaient leur temps et qui y avait accès.

“Leur profonde frustration et mécontentement se manifestaient déjà au moment de la naissance d’Archie, lorsqu’ils se sont opposés à la convention royale et ont refusé de nommer son lieu de naissance ou de poser pour un photocall à grande échelle.

“Alors que leur équipe était confrontée à des problèmes techniques lors de l’annonce, le débat sur les choix des Sussex par rapport aux attentes du bébé royal a également constitué la toile de fond de l’arrivée de leur fils le 6 mai 2019.

Meghan Markle et le prince Harry ne travaillent plus dans la famille royale (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry présentent leur fils au monde le 8 mai 2019 (Image: GETTY)

“Mais au moment où leur fille est venue au monde, le 4 juin 2021, ils avaient clairement fait savoir qu’ils faisaient les choses selon leurs propres conditions.

“Ne travaillant plus dans la famille royale ou ne recevant aucun financement des contribuables, les Sussex ont supprimé la base d’un argument selon lequel leur vie est en quelque sorte la propriété publique.

“Alors que des fans brandissant des drapeaux sont descendus dans les rues de Windsor pour l’arrivée d’Archie, malgré le fait qu’il n’y avait aucune possibilité de l’apercevoir, il n’y a eu aucune tentative ou attente d’un moment public pour l’arrivée de Lili. “

Le duc et la duchesse de Sussex ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale fin mars 2020.

L’annonce du bébé du prince Harry et de Meghan a été envoyée sous embargo à certains médias et publiée également sur le site Web de l’organisation des Sussex, Archewell.com.

Meghan Markle et le prince Harry ont deux enfants (Image: EXPRESS)

Il disait: “C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde.

“Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie.

“Elle pesait 7 lb 11 oz. La mère et l’enfant sont tous deux en bonne santé et s’installent à la maison.”

La déclaration a poursuivi en expliquant que les noms de Lili sont un hommage à la fois à son arrière-grand-mère la reine et à la défunte grand-mère la princesse Diana.

Meghan Markle et le prince Harry ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale fin mars 2020 (Image: GETTY)

Il comprenait également un message personnel de remerciements de Meghan et Harry, disant : “Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Comme l’indique le site Internet d’Archewell, Meghan et Harry sont désormais en congé parental et ne devraient pas reprendre le travail avant quelques semaines.