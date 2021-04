Meghan Markle et le prince Harry ont attaqué pour «  ne montrer aucun respect pour la monarchie ou la Grande-Bretagne!  » | Royal | Nouvelles

La récente interview révélatrice de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey n’a pas été bien accueillie en Grande-Bretagne, en raison de nombreuses allégations incendiaires faites contre la famille royale. Un expert royal a déclaré que la raison derrière une grande partie de ce malaise était que le couple semblait ne montrer aucun respect envers la monarchie ou la Grande-Bretagne.

L’auteur royal Anna Pasternak a déclaré à Fox News: «Beaucoup de gens pensent que l’interview était un manque total de respect pour la monarchie et, dans un sens, pour les Britanniques.

«Parce que la monarchie fait partie de la psyché britannique.

« Donc, cette attaque contre la monarchie peut également être considérée comme une attaque britannique.

« Et d’après mes connaissances personnelles, il est entendu que le prince Charles, le prince William, la duchesse Kate Middleton et la reine – ils étaient tellement choqués et attristés par [the allegations]. «

«Ce n’est une surprise pour personne.

«C’est vraiment triste que ce soit arrivé à ce point.

«Mais je dois faire quelque chose pour ma propre santé mentale, celle de ma femme et celle d’Archie aussi, car je pouvais voir où cela allait.

Au cours de l’interview, Meghan a révélé qu’elle avait des problèmes de santé mentale alors qu’elle était enceinte d’Archie en 2019.

Elle a dit à Oprah: «Je ne voulais tout simplement plus être en vie.

« Et c’était une pensée constante très claire et réelle et effrayante. »

La duchesse a également affirmé que la famille royale avait peu fait pour la soutenir lorsqu’elle se sentait suicidaire.