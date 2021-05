Meghan Markle et le prince Harry ont averti que «le conte de fées s’épuise» alors que les États-Unis se retournent contre eux | Royal | Nouvelles

Lee Cohen, qui était un expert des questions anglo-américaines pour la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a critiqué le duc et la duchesse de Sussex pour avoir «sali» la famille royale dans leur entretien avec Oprah Winfrey. M. Cohen, maintenant chercheur principal au groupe de réflexion britannique Bow Group et à l’Institut du Danube, a déclaré à l’époque que beaucoup de ses compatriotes américains croyaient que le blâme «doit se trouver n’importe où» sauf Meghan et Harry.

Cependant, M. Cohen a ajouté que “les événements récents” ont déclenché “des évaluations plus critiques” du couple aux États-Unis.

Écrivant dans The Sun, il a déclaré: “Des deux côtés de l’Atlantique, tout le monde aime l’histoire de Cendrillon. Mais en apprenant à connaître Meghan, les Britanniques ont vu ce qu’elle était vraiment – une auto-promotrice ambitieuse avec un programme de justice sociale.

«Maintenant, les Américains ont la chance de voir ce qu’est vraiment le couple et le conte de fées, rempli de beaux-parents et de demi-frères et sœurs maléfiques, s’épuise.

“Au cours des derniers jours, les gros titres américains ont fait la une des journaux, et on peut s’attendre à ce que cela se répercute sur l’opinion générale.”

M. Cohen a fustigé Harry pour avoir décrit le premier amendement – qui protège le droit à la liberté d’expression – comme “dingue” lors d’une interview de podcast au début du mois.

Il a dit: “Il ne semble pas encore s’être rendu compte à Harry que, qu’il représente ou non son pays d’origine, critiquer son pays hôte est peu susceptible de lui amener de nombreux admirateurs là-bas.”

M. Cohen a conclu qu’il y en aura toujours qui “défendent passionnément le couple royal déchu, quel que soit leur comportement”.

Il a poursuivi: “Mais à chaque nouvelle observation confuse du Sussex, revendication non fondée et acte déloyal, de plus en plus d’Américains se rendront compte que les échecs du couple reposent sur leurs propres épaules plutôt que sur la nation britannique ou l’institution de la monarchie.

LIRE LA SUITE: Queen a averti qu’elle ne reverrait peut-être plus jamais Meghan Markle ou Archie

Et Harry a suscité une nouvelle controverse avec sa dernière attaque contre la famille royale dans sa nouvelle série documentaire sur la santé mentale avec Winfrey, The Me You Can’t See, qui a été diffusée vendredi sur Apple TV +.

Le duc a accusé sa famille de “négligence totale” lorsque Meghan s’est sentie suicidaire par les réseaux sociaux.

Il a dit: “Chaque demande, demande, avertissement, quel qu’il soit, d’arrêter vient de se heurter à un silence total ou à une négligence totale.”

Harry a ajouté: “Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail.”

L’homme de 36 ans a également fustigé les compétences parentales de son père, le prince Charles.

Et il a averti qu’il “ne serait jamais intimidé dans le silence” à l’avenir.

Meghan et Harry ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie de l’autre côté de l’étang – un mouvement surnommé Megxit.