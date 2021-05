Meghan Markle et le prince Harry ont averti que “l’encaissement” du statut royal “ne se terminera pas bien” | Royal | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, ont annoncé un large éventail de projets, notamment un livre pour enfants, une docusérie avec Oprah Winfry et traite avec Spotify et Netflix depuis qu’ils ont démissionné en tant que membres seniors de la famille royale. Mais l’expert royal Katie Nicholl a déclaré au documentaire de Channel 5 “Harry et Meghan: 3 années troublées” que le dernier projet du couple “ne se terminera pas bien pour eux” s’ils continuent à “détruire l’establishment”. Le duc et la duchesse de Sussex ont été critiqués ces derniers mois pour leurs commentaires sur d’autres membres royaux.

Mme Nicholl a déclaré: “Je pense qu’il est prudent de dire que s’ils sont perçus comme encaissant des relations royales, continuent de saccager l’establishment, cela ne se terminera pas très bien pour eux.”

La narratrice Jennifer Saayeng a ajouté: “Il semble que ni Harry ni Meghan ne se retireront bientôt des projecteurs.”

Le couple royal a fait des réclamations incendiaires contre la famille royale dans une interview explosive avec Oprah Winfrey en mars de cette année.

L’animateur de TalkRADIO, Kevin O’Sullivan, a déclaré: “Meghan a fait savoir qu’elle était prête à guérir la fracture avec la famille royale tant qu’ils lui présenteraient des excuses.

“Je pense que les gens dans ce pays pensent que les excuses devraient venir dans la direction opposée, que Harry et Meghan doivent à notre famille royale d’énormes excuses pour les avoir outrageusement traités de racistes.”

L’expert royal Russell Myers a ajouté: «Je ne pense pas que nous allons voir Meghan ici de si tôt.

«Elle est très enceinte. Ce serait extraordinaire si elle revenait pour le dévoilement de la statue de Diana et alors on peut se demander quand nous la reverrons.

“Ils ont mis en place une vie très confortable là-bas.

S’adressant à Palace Confidential sur MailPlus, M. Eden a déclaré: «Une très bonne source a déclaré que même après que Meghan avait commencé à sortir avec le prince Harry, elle avait déclaré que son ambition ultime était d’être présidente.

“Cela semble être de plus en plus probable et quelle perspective fascinante ce serait.”

La commentatrice royale Victoria Murphy a ajouté: “Ce serait absolument extraordinaire si cela se produisait et totalement sans précédent.” Je ne dirais jamais jamais mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est sur les cartes dans un proche avenir.

“Tous ceux à qui j’ai parlé semblent suggérer que c’est le cas. Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est l’un des défis pour Harry et Meghan maintenant, c’est d’être considérés comme autres que la famille royale.