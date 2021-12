Meghan Markle et le prince Harry ont battu Kate Middleton et le prince William au titre photogénique | Royale | Des nouvelles

Le total du prince Harry et de Meghan a atteint près de sept fois le chiffre moyen de tous les couples royaux inclus dans l’analyse.

Le couple, récemment nommé par le magazine Time parmi les 100 personnes les plus influentes au monde, a fait l’objet d’un podcast de la BBC publié ce week-end par la BBC.

Cela faisait suite au documentaire royal controversé, « Les princes et la presse », diffusé sur BBC2 en novembre.

Il était centré sur le prince Harry et le prince William, examinant leurs relations avec les médias britanniques – ainsi que les représentations de la duchesse de Cambridge et de la duchesse de Sussex.

Kate, duchesse de Sussex, a reçu le titre de femme royale la plus Instagrammable de tous les temps par cette nouvelle recherche.

Les experts en photographie Printique, en examinant les hashtags Instagram de 24 des couples royaux les plus populaires au monde, ont déclaré que Kate avait généré 1,3 million de hashtags à elle seule.

La reine et le prince Philip sont tombés à un peu moins de 1,5 million, devant le prince Charles et la défunte princesse Diana à un peu plus de 1,2 million.

Le prince de Galles et Camilla, duchesse de Cornouailles, suivaient à la cinquième place avec 362, 640 hashtags.

Des membres de la famille royale du monde entier figuraient dans le classement, dont le prince Albert et la princesse Charlene de Monaco occupant la sixième position.

Le roi Felipe et la reine Letizia d’Espagne ont suivi avec un peu plus de 102 000 hashtags, et la reine Rania de Jordanie et Abdullah bin Al-Hussein ont décroché la quinzième place.

Légèrement plus bas dans la liste que leurs cousins ​​royaux Harry et Wiliam, la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank ont ​​obtenu une fraction de moins de 88 000 hashtags, la sœur royale la princesse Beatrice quelques places plus bas avec 68 000.

Le fils de la reine, le prince Edward, et son épouse Sophie, comtesse de Wessex, se sont retrouvés dans le top 10, avec plus de 78 000.

Un porte-parole de Printique a commenté les résultats en déclarant : « Les couples royaux sont une source de fascination dans le monde entier, et ces données montrent à quel point ils peuvent exercer une influence en ligne.

«Le prince Harry et Meghan Markle sont une sensation mondiale absolue, de leur travail caritatif et de leur engagement à rendre le monde meilleur, à leur sens de la mode et leur style.

« Le fait que ce duo royal tire le plus de hashtags Instagram combinés témoigne de leur puissante influence dans le monde entier. »

Meghan et Harry avaient accumulé plus de 10 millions de followers sur Instagram avec leur compte commun, @SussexRoyal.

Ce compte, cependant, est inactif depuis que le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions de membres de la famille royale en mars 2020.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont dépassé ce nombre, comptant désormais 13,2 millions d’abonnés Instagram et des mises à jour régulières sur les Cambridges partagées via les réseaux sociaux.

Ils ont récemment publié un adorable portrait de famille, qui devrait apparaître sur la carte de Noël de la famille cette année.