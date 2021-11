Meghan Markle et le prince Harry ont besoin d’un «relooking d’image» aux États-Unis | Royale | Nouvelles

L’auteur royal Dylan Howard a déclaré que les Américains verront probablement davantage le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales, alors que la vie revient à la normale après la pandémie. Mais M. Howard, qui a écrit Royals at War, a affirmé que s’il conseillait le couple, il « exigerait une réinitialisation et une refonte de l’image ».

Le commentateur royal a souligné les informations faisant état de l’utilisation par les Sussex de jets privés malgré leur discours sur le changement climatique.

Howard a déclaré à Express.co.uk: « Alors que la vie reprend à un certain niveau de normalité dans la pandémie de Covid-19, nous pouvons nous attendre à voir – et à entendre – davantage de la part des Sussex.

« Ils l’ont déclaré. Ils ont signé des accords pour cela. »

Cependant, l’auteur royal a ajouté que « le plaidoyer zélé de Harry et Meghan sur certaines questions ne sera probablement pas accueilli avec beaucoup de crédibilité ».

Howard a déclaré: « Vous ne pouvez pas faire campagne pour les problèmes d’environnement ou l’équité en matière de vaccins avec un visage impassible alors que vous auriez pris au moins 21 jets privés depuis le début de 2019.

« Si j’étais en mesure de conseiller et de faire de Harry et Meghan une force de plaidoyer pour lutter contre certains des plus grands problèmes de notre vie, j’exigerais une réinitialisation et une refonte de l’image. »

Les Sussex ont annoncé leur intention de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale en janvier 2020.

Le couple vit maintenant à Montecito après avoir quitté la famille royale en mars de l’année dernière.

S’exprimant dans la Big Apple, Meghan a déclaré que c’était « merveilleux » d’être de retour.

La tournée des Sussex à New York s’est terminée lorsque le couple est monté sur scène lors de l’événement Global Citizen Live pour appeler à l’équité des vaccins.

Plus tôt cette semaine, le couple est de nouveau sorti à New York pour un gala en l’honneur des anciens combattants.

Meghan a ébloui en rouge alors qu’elle rejoignait l’ancien soldat Harry pour le gala Salute to Freedom 2021 mercredi soir.

Au cours de l’événement, Harry a plaisanté en disant qu’il vivait le « rêve américain » après une récente balade dans une voiture en forme de hot-dog.

Et la duchesse a déclaré qu’elle était « toujours fière » de son mari dans un doux commentaire aux journalistes.