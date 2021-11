Meghan Markle et le prince Harry « ont coopéré avec le livre Finding Freedom », a déclaré le tribunal | Royale | Nouvelles

Le livre – écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand – s’est concentré sur la vie conjugale du duc et de la duchesse de Sussex et a été publié en août de l’année dernière. Finding Freedom explique en détail leur relation, leur famille royale et leur vie personnelle.

Harry et Meghan ont tous deux nié toute implication dans la biographie, affirmant que ses auteurs ne parlent pas en leur nom.

La duchesse de Sussex a lancé une procédure judiciaire contre Associated Newspapers Limited (ANL) pour violation du droit d’auteur sur ce qu’elle prétend être une lettre privée écrite à son ex-père, Thomas Markle.

En septembre de l’année dernière, l’ANL a fait valoir que le duc et la duchesse de Sussex avaient « coopéré avec les auteurs du livre récemment publié Finding Freedom pour publier leur version de certains événements ».

Maintenant, l’ancien secrétaire aux communications de Meghan et Harry, Jason Knauf, a soumis une déclaration de témoin à la Cour d’appel.

Dans la déclaration, M. Knauf a déclaré que Harry et Meghan « avaient autorisé une coopération spécifique par écrit en décembre 2018 ».

M. Knauf a déclaré que « le livre a été discuté directement avec la duchesse à plusieurs reprises en personne et par courrier électronique ».

Il a affirmé que Meghan avait donné aux auteurs du livre des « rappels de fond » écrits « utiles » et des notes d’information « pour quand vous vous asseyez avec eux ».

Il a déclaré dans un e-mail présenté en preuve: « La duchesse… a ajouté les points d’information qu’elle voulait que je partage avec les auteurs lors de ma rencontre avec eux. »

LIRE LA SUITE: Harry affirme avoir averti le PDG de Twitter des émeutes de Capitol Hill la veille

La déposition de M. Knauf devant la cour d’appel a été étayée par des SMS et des échanges de courriers électroniques, a rapporté le Sunday Times.

Roya Nikkhah, rédactrice royale du Sunday Times, a tweeté: « Knauf dit également que Meghan lui a dit dans des textes qu’elle avait « évidemment » écrit sa lettre d’août 2018 à son père « en comprenant qu’elle pourrait être divulguée » aux médias, donc elle était ‘méticuleuse’ dans son choix de mots, l’appelant ‘Papa’ pour ‘tirer sur la corde sensible’ si ça fuyait. »

Cela survient après que Meghan et Harry aient continué à nier toute implication dans le livre.

Dans sa déclaration, Meghan a déclaré: « Il est faux que mon mari et moi (ou l’un d’entre nous) avons parlé aux auteurs aux fins du livre.

« Nous ne les avons pas non plus rencontrés » vers la fin de 2018 « , et encore moins ne l’avons-nous fait à aucun moment pour discuter « de la manière dont [we] coopérerait à la rédaction du Livre ».

« M. Knauf a répondu en disant qu’il était contre l’idée, essentiellement parce qu’il ne s’attendait pas à ce que le Livre nous soit hostile et qu’il ne voulait pas offenser les auteurs.

« Bien que je ne sois pas d’accord ni ne comprenne le point de vue de M. Knauf, j’ai suivi sa direction et je n’ai pas envoyé l’e-mail proactif à mes amis malgré mon souhait. »

M. Knauf a été le secrétaire aux communications de Harry pendant quatre ans à partir de février 2015 et celui de Meghan après leur mariage.

Il travaille toujours pour le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, au palais de Kensington.