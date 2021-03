La biographe Angela Levin a expliqué qu’elle pensait que le prince Harry et Meghan Markle avaient une très belle vie sur papier avec une maison chère, de bons revenus et une famille grandissante dont ils devraient être très heureux. Mais Mme Levin a fait valoir que le duc et la duchesse de Sussex continuent de se plaindre et de traiter la famille royale avec mépris malgré les choses qui fonctionnent pour le couple. Le commentateur royal s’est exclamé « pourquoi grommeler? » quand la vie de Harry et Meghan était bien meilleure que celle de beaucoup de gens dans le monde qui souffrent.

La biographe Angela Levin est apparue sur talkRADIO et a expliqué comment le prince Harry et Meghan se plaignaient encore malgré beaucoup de gains grâce à leurs contrats.

Elle a déclaré: «Ils ne voulaient pas être membres de la famille royale, mais ils aimeraient parfois venir et continuer avec les patronages, les organismes de bienfaisance qu’ils soutiennent.

«Et la reine a bien dit que vous ne pouvez pas faire cela, mais laissez-moi vous donner un an et était très grand-mère reine.

«C’était extraordinaire qu’elle leur permette d’utiliser leurs titres, mais pas HRH, pendant un an et ils avaient toujours le droit de revenir tout de suite s’ils le voulaient et ils étaient très aimés.

«Bien qu’elle ait été assez insultée, à mon avis, elle s’est comportée avec sa dignité normale.

«Nous les avons donc tous les deux dans une grande maison avec 16 salles de bains et apparemment une avalanche de travaux à faire.

«Ils ont Netflix, ils ont Spotify, ils ont des livres à écrire, ils ont ces deux emplois énormes qu’Harry a et il semble qu’il va gagner des millions.

«Meghan semble s’orienter vers une carrière politique et on pourrait donc penser, dans leurs termes, qu’ils étaient très heureux, très réussis.

L’accord – qui devrait valoir des millions – aura le royal agissant en tant que porte-parole de l’entreprise mais ne gérera pas directement les employés, pense-t-on.

Le prince Harry a également obtenu plusieurs contrats avec Spotify et Netflix pour produire du contenu pour leurs plates-formes.

Cependant, le duc de Sussex a révélé lors de son entretien avec Oprah Winfrey qu’il était financièrement coupé de la famille royale au début de 2020 lorsqu’il a décidé de partir.

Il a expliqué qu’il ne lui restait plus que son héritage de plusieurs millions de dollars de la princesse Diana et qu’il était obligé de générer un revenu.