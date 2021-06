Meghan Markle et le prince Harry ont envoyé la reine «à outrance» en nommant sa fille Lilibet | Royale | Nouvelles

in

Le nouveau bébé du duc et de la duchesse de Sussex, nommé Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, est né à 11 h 40 le vendredi 4 juin à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie, pesant 7 livres 11 onces. Elle a été nommée d’après le surnom de la famille de la reine et aussi de la mère de Harry, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997.

Le nom de Lilibet rappelle l’enfance de la reine lorsqu’elle ne pouvait pas prononcer son propre nom.

La seule personne qui a utilisé ce nom ces derniers temps était le prince Philip, duc d’Édimbourg, décédé en avril.

Meghan et Harry sont actuellement engagés dans un différend avec la BBC au sujet d’affirmations selon lesquelles le couple n’aurait pas demandé la permission à la reine d’utiliser le nom de leur fille.

Ils accusent la BBC de diffamation pour avoir fait cette réclamation.

Mais une source a semblé riposter et a déclaré au Mail on Sunday: “Les amis des Sussex semblent avoir donné des informations trompeuses aux journalistes sur ce que la reine avait dit et cela a fait basculer le tout.

“Le Palais ne pouvait pas nier l’histoire selon laquelle c’était une fausse vérité.”

On pense que la reine a maintenant demandé aux courtisans de corriger les déclarations qui dénaturent les conversations privées entre les membres du cabinet.

Harry a menacé de poursuivre la BBC après la société à la suite du rapport.

Kelly Hartog, une journaliste américaine, a affirmé que Meghan et Harry tentaient une réconciliation avec le cabinet sans “faire de travail de réconciliation”.

Elle a écrit dans sa dernière chronique sur NBC News: “De là où je suis assise, il semble que Harry et Meghan utilisent un pansement pour essayer de réparer une blessure par balle, avec Harry disant:” Hé grand-mère, je sais que tu es p **** part avec moi maintenant, alors j’ai pensé que je prendrais ton surnom très privé et le mettrais dans le domaine public en le donnant à notre fille nouveau-née.

« Au mieux, la décision semble sourde.

“Au pire, c’est une tentative cynique de réconciliation sans vraiment faire de travail de réconciliation.

« Franchement, la reine mérite mieux.

“Son défunt mari – le seul qui avait vraiment le droit de l’appeler par son surnom – était à peine dans sa tombe que son petit-fils a choisi de crier de l’autre côté de l’étang : ‘Surprise !'”

Mais tous les commentateurs ne sont pas opposés au nom, avec Dickie Arbiter, un ancien assistant du palais, suggérant que cette décision pourrait être considérée comme un “rameau d’olivier”.