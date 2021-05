Meghan Markle et le prince Harry ont envoyé un cadeau d’anniversaire végétalien très personnel | Royal | Nouvelles

Harry et Meghan se sont mariés il y a trois ans à la chapelle St George du château de Windsor. Pour marquer l’occasion, PETA, une association caritative américaine de protection des animaux, a envoyé au couple deux paires de baskets en cuir vegan.

Le cuir est souvent offert en cadeau lors des troisièmes anniversaires de mariage pour marquer le lien entre les couples.

PETA a apporté sa propre touche à cela avec les cadeaux végétaliens, qui se vendent généralement à environ 75 £ la paire.

Basés sur le célèbre design Adidas Stan Smith, ils sont fabriqués à partir de tissus recyclés et ne contiennent aucun polyester vierge.

La fondatrice de PETA, Ingrid Newkirk, a écrit une note au couple qui a été partagée avec Euronews Green.

Il disait: «Nous savons à quel point vous vous souciez des animaux et de l’environnement.

«Contrairement à l’industrie du cuir, qui tue plus d’un milliard d’animaux chaque année et dont le produit final est classé comme le matériau le plus polluant de la mode.

«Nous avons donc cherché à marquer votre journée spéciale d’une manière moderne, respectueuse de l’environnement et respectueuse des animaux.

“Nous espérons que vous aimerez le cadeau et que les chaussures vous inciteront à continuer à adopter la mode vegan.”

En janvier 2020, Harry et Meghan ont fait sensation dans le monde entier en annonçant leur intention de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Au lieu de cela, le couple a déclaré qu’ils deviendraient «financièrement indépendants» et partageraient leur temps entre l’Amérique du Nord et la Grande-Bretagne.

Ils ont déménagé en Californie, l’État d’origine des duchesses, peu de temps avant le verrouillage du coronavirus.

En juillet 2020, Meghan a tragiquement subi une fausse couche, dont elle a ensuite parlé de manière émouvante pour le New York Times.

Elle est de nouveau enceinte d’une fille qui devrait arriver cet été.

En mars, Harry et Meghan ont porté des accusations incendiaires contre d’autres membres de la famille royale lors d’une interview d’Oprah Winfrey pour CBS.

La duchesse a affirmé qu’il y avait «des inquiétudes et des conversations» au sein de la famille au sujet du teint d’Archie avant sa naissance.

Cependant, elle et Harry ont refusé de nommer le royal qu’ils jugeaient responsable.

Meghan a également parlé de ses problèmes de santé mentale et a révélé qu’elle souffrait de solitude depuis son mariage dans la famille royale.

Le palais de Buckingham a publié une déclaration au nom de la reine notant que «certains souvenirs peuvent différer» des événements décrits.