Meghan Markle et le prince Harry ont été qualifiés de «sans vergogne», comme le prétend Oprah, «remis en question» | Royal | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry étaient en pourparlers avec un géant américain du streaming soutenu par 1,3 milliard de livres sterling un an avant de démissionner de la famille royale. Des sources affirment que les discussions se sont si bien déroulées que le prince Harry a même rencontré des dirigeants de la plate-forme de streaming en échec Quibi, selon le Daily Telegraph. L’animateur de Sky News Australia, James Morrow, a jugé le couple « totalement impudique » et a déclaré que les nouvelles informations « remettaient en question » l’intégralité de l’interview d’Oprah Winfrey.

La co-animatrice de Sky News Australia, Rita Panahi, a déclaré que de nouvelles informations sur le « duc et la duchesse de réveil » révèlent que le couple était engagé dans des discussions avec la plate-forme vidéo Quibi un an avant que Megxit ne se produise.

Elle a déclaré: «Il est apparu qu’ils étaient en négociation avec une plate-forme vidéo pour conclure un accord commercial un an avant que Megxit ne se produise. C’était au début de 2019.

« Cela expose le mensonge qu’ils ne préparaient pas pour cette sortie, ils n’essayaient pas de profiter de leur statut royal, c’était juste qu’ils ont été intimidés hors du Royaume-Uni avec tout le racisme et toutes les pressions exercées sur eux par le médias.

« C’est très intéressant, toutes ces petites informations sur eux qui sortent maintenant. »

M. Morrow a répondu: « Absolument impudique, n’est-ce pas?

«Les gens ont le sentiment que cela a été un piège depuis le début et cela remet en question chaque fois que les gens disent que nous devons les croire quand ils disent que c’est« notre vérité ».

« Il semble de plus en plus que tout cela a été conçu pour mettre en place un contrat de livre, un contrat de film, plus de célébrité et plus d’argent! ». L’animateur de Sky News, Rowan Dean, a déclaré: « La folie de gauche est maintenant bien sûr synonyme de Harry et Meghan ».

Il a ajouté: « Nous n’avions pas de plan. Cela a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement coupé la parole financièrement, et j’ai dû nous offrir la sécurité. »

Cependant, selon les rapports, le prince Harry s’est même rendu à Londres pour rencontrer des dirigeants de la plate-forme après le sommet historique de Sandringham.

Une source a déclaré au journal: « Il y avait des propositions bien développées en place avec Quibi à partir de début 2019. »

Ces propositions comprenaient des plans pour la propre série de vidéos de 10 minutes de Meghan et Harry.