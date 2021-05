Meghan Markle et le prince Harry ont fait un «effort supplémentaire» pour l’anniversaire d’Archie | Royal | Nouvelles

Le fils du duc et de la duchesse de Sussex a eu deux ans jeudi dernier. Pour célébrer cette journée spéciale, Meghan et Harry auraient fait des folies sur des cadeaux pour Archie.

Le couple, qui attend une fille cet été, aurait également fabriqué sa carte lui-même, qui contenait un poème qu’il avait écrit.

Les Sussex auraient également acheté au tot une jolie tenue à porter le jour de son anniversaire.

Une source a déclaré à Us Weekly: «Alors que Harry et Meghan élèvent Archie pour qu’il soit mis à la terre, ils font un effort supplémentaire le jour de son anniversaire.

“Ils ont fait [his] carte eux-mêmes et a écrit un poème doux à l’intérieur, éclaboussé de cadeaux – y compris des jouets de plein air – et lui ont acheté la tenue d’anniversaire la plus mignonne!

L’initié a ajouté: «Ils veulent qu’Archie grandisse en comprenant l’importance de redonner.

«Harry et Meghan se sentent tellement chanceux d’avoir un enfant aussi articulé et attentionné.

«Archie apprend déjà à compter et n’arrête pas de dire:« Deux! »»

Meghan et Harry ont partagé une nouvelle photo de leur fils pour marquer son anniversaire.

Et Archie est sur le point de devenir un grand frère lorsque la petite fille des Sussex arrivera.

Meghan et Harry ont demandé aux sympathisants souhaitant marquer le deuxième anniversaire de leur fils de donner de l’argent pour payer les vaccinations Covid dans les pays défavorisés.

Dans une déclaration commune, les Sussex ont déclaré: «Nous ne pouvons pas penser à une manière plus résonnante d’honorer l’anniversaire de notre fils.

«Si nous nous présentons tous, avec compassion pour ceux que nous connaissons et ne connaissons pas, nous pouvons avoir un impact profond.

«Même une petite contribution peut avoir un effet d’entraînement.

“Ensemble, nous pouvons nous élever, nous protéger et prendre soin les uns des autres.”

Le couple vit dans un manoir de 11 millions de livres sterling en Californie après avoir mis fin à ses fonctions royales en mars 2020.

Et moins d’un an après Megxit, Meghan et Harry ont plongé la famille royale dans une nouvelle crise avec leur entretien controversé avec Oprah Winfrey.