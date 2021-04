Meghan Markle et le prince Harry ont laissé «beaucoup de colère» avec des affirmations fulgurantes: «Disgracieux» | Royal | Nouvelles

Meghan Markle: un expert royal discute de l’appel de la duchesse à la reine

L’interview révélatrice de Meghan et du prince Harry avec Oprah a laissé la famille royale et le palais de Buckingham sous le choc. Et, plus d’un mois plus tard, les gens se sentent toujours «blessés et très méfiants» à l’égard du duc et de la duchesse de Sussex, selon des sources.

Un initié royal a déclaré: “Personne ne devrait sous-estimer les dommages causés par cette interview d’Oprah.

«Le fait qu’ils partent est triste mais n’aurait pas été un tel problème s’ils l’avaient fait d’une manière différente.

«L’interview a été honteuse à bien des égards.

«Pas seulement ce que Harry – et Meghan – ont dit à propos de leur propre famille.

Meghan Markle et le prince Harry ont parlé à Oprah Winfrey plus tôt cette année (Image: PA)

Le prince Harry et le prince William ont été vus en train de parler après les funérailles (Image: PA)

“Mais aussi la manière dont ils ont attaqué chaque personne décente qui avait travaillé pour eux et essayé de les soutenir.

L’initié a également déclaré à Mail +: «Il y a beaucoup de colère à ce sujet. Tout cela est si triste mais … aussi très dommageable. “

En raison des affirmations fulgurantes faites lors de l’interview et de la séparation difficile de Meghan et Harry de la famille royale, il reste “un long chemin à parcourir” avant que la faille puisse être guérie, selon les sources.

La glace entre les membres clés de la famille royale a été brisée le 17 avril, jour des funérailles du prince Philip, pour lequel le prince Harry a traversé l’étang.

LIRE LA SUITE: Famille royale EN DIRECT: le prince Harry “ avait hâte ” de retourner à Meghan

Meghan Markle et le prince Harry arrivant à l’abbaye de Westminster en mars 2020 pour leur dernier engagement royal conjoint (Image: PA)

Ce jour-là, le prince Charles, le prince William et le prince Harry se sont affrontés pour la première fois en plus d’un an.

Les trois hommes se sont entretenus en privé après les funérailles mais, selon une source qui s’est entretenue avec Harper’s Bazaar, les problèmes clés n’ont pas été réglés.

Ils ont déclaré: «Samedi a brisé la glace pour les conversations futures, mais les questions en suspens n’ont pas été abordées en détail.

“La famille a simplement mis ses problèmes de côté pour se concentrer sur ce qui comptait.”

NE MANQUEZ PAS

Le prince Harry avec le prince William et Peter Phillips lors du cortège funèbre du prince Philip (Image: PA)

Meghan Markle et le prince Harry ont déclaré qu’ils se sentaient piégés au sein de l’institution (Image: PA)

Au cours de son séjour de neuf jours au Royaume-Uni, le duc de Sussex aurait également tenu au moins deux réunions privées avec sa grand-mère la reine, pour lesquelles il a déclaré à Oprah qu’il avait le plus grand respect.

Au cours de l’interview historique de deux heures, le prince Harry a déclaré à Oprah que lui et Meghan avaient quitté la famille royale en raison d’un “manque de soutien et d’un manque de compréhension”.

Le duc et la duchesse ont déclaré qu’ils se sentaient piégés par l’institution, Meghan affirmant qu’elle avait à peine quitté la maison pendant quatre mois et qu’on lui avait conseillé de ne pas déjeuner avec un ami en raison de la vaste couverture médiatique.

Meghan a également affirmé que des «préoccupations» avaient été soulevées pendant qu’elle était enceinte d’Archie Harrison quant à «la couleur sombre» de la peau de son bébé.

De plus, elle a révélé qu’elle luttait fortement avec sa santé mentale, mais a déclaré que l’aide du palais lui avait été refusée.

Meghan Markle et le prince Harry vivent maintenant en Californie (Image: EXPRESS)

En conséquence, elle s’est tournée vers une amie de la princesse Diana parce qu’elle pouvait comprendre “ce que c’est réellement à l’intérieur”.

Meghan a également parlé de la reine, disant qu’elle a toujours été merveilleuse avec elle et qu’elle est restée en contact, et Kate, affirmant que la duchesse de Cambridge l’avait fait pleurer à l’approche de son mariage – mais s’est excusée plus tard pour cela.

Le prince Harry a également parlé des relations avec ses parents les plus proches, affirmant qu’il se sentait «laissé tomber» par son père, le prince Charles et qu’il était sur une voie différente de celle de son frère William.

La famille royale n’a publié qu’une seule déclaration au nom de la reine en réponse aux nombreuses allégations du duc et de la duchesse de Sussex.

On y lisait: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

Le prince Harry est resté au Royaume-Uni pendant neuf jours (Image: PA)

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes.

«Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

“Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés.”

Cependant, à la lumière des allégations de racisme au sein du palais, le prince William a répondu à la question d’un journaliste lors de sa première visite royale à Londres après l’interview.

Interrogé sur le caractère raciste de la famille royale, le duc de Cambridge, deuxième sur le trône, a répondu: “Nous ne sommes pas vraiment une famille raciste”.