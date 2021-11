Meghan Markle et le prince Harry ont laissé échapper la chanson préférée d’Archie lors d’une visite à l’école | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry ont passé du temps avec des écoliers afghans jeudi, alors qu’ils visitaient la Force opérationnelle Liberty à la base commune McGuire-Dix-Lakehurst dans le New Jersey. Le duc et la duchesse de Sussex ont activement participé à un cours d’anglais conversationnel.

Pendant leur temps avec les enfants, ils ont utilisé des marqueurs pour leur apprendre des mots de couleur et ont aidé les élèves à pratiquer leur anglais, en les écoutant prononcer des phrases telles que « nice to meet you ».

De plus, Meghan et Harry ont appris quelques mots en dari et ont dirigé une interprétation de la chanson « Heads, Shoulders, Knees and Toes ».

S’adressant aux écoliers, ils ont partagé que cette chanson était « également l’une des préférées de leur fils », a déclaré un porte-parole des Sussex.

Parlant de leur journée à la base, le représentant du duc et de la duchesse de Sussex a également déclaré: « Ils ont interrogé le personnel sur les termes communs en dari et ont laissé chaque interaction avec les enfants et les adultes en disant » Tashakur « , ce qui signifie » Merci « . »

Archie a fêté son deuxième anniversaire en mai, un mois avant que le couple n’accueille leur fille Lilibet ‘Lili’ Diana.

La famille de quatre personnes vit à Montecito, Santa Barbara, où les Sussex ont déménagé pendant l’été 2020.

Ce n’est pas la première fois que Meghan et Harry partagent quelques détails sur leur fils.

