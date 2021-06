Meghan Markle et le prince Harry ont les quatre surnoms les plus mignons pour le petit Archie | Royale | Nouvelles

Au cours des deux dernières années, Meghan et Harry ont laissé échapper les surnoms qu’ils utilisent pour appeler leur fils bien-aimé Archie. Les observateurs royaux, dont Christine-Marie Liwag Dixon de The List, ont choisi quatre surnoms adorables.

Le premier a été entendu lors de l’introduction d’Archie aux engagements royaux.

Le petit Sussex s’est rendu en Afrique du Sud avec ses parents en septembre 2019 et a participé à leur rencontre avec l’archevêque Desmond Tutu et sa fille Thandeka Tutu Gxashe.

Après avoir été présentée au tout-petit, la fille de l’archevêque a déclaré: “Oh précieux! Bonjour!

« Prêt pour les caméras, n’est-ce pas ? »

Encourageant son fils à interagir avec l’hôte, Meghan a laissé échapper le surnom de “bubba”.

Elle a dit: “Dis bonjour, bonjour, bonjour. Oh bubba!”

Quelques semaines plus tard, Meghan et Harry ont révélé un autre surnom doux utilisé pour leur fils.

Le 31 octobre 2019, le couple a publié un article sur son ancien compte Instagram Sussex Royal pour marquer Halloween.

Là, ils ont rappelé comment ils avaient passé la journée un an plus tôt, lorsque Meghan était enceinte d’Archie.

Et ils appelaient leur fils “notre petite citrouille”.

Le message, signé par Meghan et Harry sous le nom de “THR” (Leurs Altesses Royales), disait: “‘Je vous souhaite à tous un Halloween sûr et amusant de notre famille (et de notre petite citrouille) à la vôtre!’ – TRH”

Un troisième surnom pour Archie a été révélé par Meghan dans une vidéo filmée par le duc de Sussex et partagée lors du premier anniversaire du petit Sussex.

Dans le clip, diffusé sur le compte Instagram de Save the Children, Meghan lit à Archie le livre Duck ! Lapin! pendant qu’il est assis sur ses genoux.

Alors qu’elle lit et invite son fils à participer à l’activité, on peut entendre la duchesse appeler Archie “Arch”.

Elle a dit: “Allons à la page suivante, regarde Arch!”

Enfin, le prince Harry a été entendu appeler son fils “notre petit homme” tout en parlant de la vie en lock-out.

Le duc de Sussex a parlé de son fils lors d’un appel vidéo avec des membres de la Rugby Football League.

Parlant de son désir d’intéresser Archie au sport, Harry a déclaré: “Ce dont j’ai besoin, c’est de quelques mini ballons de rugby pour que je puisse ensuite impliquer Archie dans le jeu, car pour le moment, il est impossible d’en trouver.

“Mais j’ai un peu d’espace à l’extérieur, ce que j’ai la chance d’avoir, je dois donc le faire jouer au rugby à XIII.”

Il a poursuivi: “Je suis incroyablement chanceux et reconnaissant d’avoir un espace extérieur et de voir mon fils pouvoir être dehors, car je sais que tant de gens n’ont tout simplement pas eu cette opportunité au cours des cinq derniers mois.”

Il a ensuite parlé de son désir de continuer à travailler malgré la crise actuelle du COVID-19.

S’adressant à Archie comme “notre petit homme”, Harry a déclaré: “Notre petit homme est notre priorité numéro un, mais notre travail après cela est la deuxième priorité.

“Et nous essayons juste de faire tout notre possible pour faire notre part pour rendre le monde meilleur.”

Meghan et le prince Harry, qui ont été entendus s’appeler respectivement “Meg” et “H”, se préparent à accueillir une petite fille.

La future sœur d’Archie est attendue pour l’été, comme l’a révélé Meghan lors de son entretien avec Oprah Winfrey en mars.

Bien que le couple n’ait pas fourni de date d’accouchement exacte, certains parieurs, observateurs royaux et commentateurs pensent que l’arrivée du bébé est imminente.