Meghan Markle et le prince Harry ont mis en garde contre de nouvelles critiques au palais – “Le risque de devenir blasé” | Royale | Nouvelles

L’expert royal australien Daniela Elser pense que Meghan et Harry risquent que le public se désintéresse de leurs allégations contre le cabinet. Et c’est parce que trop de grenades verbales ont été lancées au palais de Buckingham au cours des derniers mois, a ajouté le commentateur.

Cependant, Mme Elser pense que ce désintérêt possible pour ce que le duc et la duchesse de Sussex ont à dire est une “honte”, car cela pourrait supprimer la pression du public sur le palais de Buckingham pour qu’il aborde davantage publiquement les graves allégations de racisme faites par le couple en Mars.

Dans un commentaire rédigé pour news.com.au, Mme Elser a écrit: “Cette conversation sur le racisme doit avoir lieu et la seule façon qui se produira est si la pression du public reste sur le palais de Buckingham.”

Le commentateur a également affirmé que le duc et la duchesse de Sussex avaient parlé à plusieurs reprises de leurs difficultés en tant que membres de la famille royale au cours des derniers mois, depuis qu’ils avaient annoncé pour la première fois leur intention de quitter le cabinet dans leurs rôles d’origine.

Elle a poursuivi en disant: “Le couple a soulevé des questions très sérieuses sur une souche de racisme dans The Firm.”

Cependant, a-t-elle affirmé, plus il y a de plaintes contre le cabinet, moins les gens peuvent s’y intéresser.

Mme Elder a ajouté: “Les Sussex risquent que le monde devienne de plus en plus blasé chaque fois qu’ils passent la tête au-dessus du parapet et ce serait frustrant au-delà de l’imaginable car je pense que la famille royale doit répondre de manière satisfaisante à leurs allégations de racisme dans un forum public.

“Sa Majesté, après tout, préside un Commonwealth composé de plus de 1,5 milliard de personnes de couleur.”

La famille royale a répondu aux affirmations de Meghan et Harry dans leur entretien avec Mme Winfrey par une déclaration de 61 mots dans laquelle l’institution a reconnu que les problèmes soulevés, “en particulier celui de la race, sont préoccupants”.

Le communiqué ajoute: “Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.”

Depuis qu’ils ont officiellement quitté leur poste de membre de la famille royale fin mars 2020, Meghan et Harry ont discuté publiquement de leurs difficultés en tant que membres du cabinet à quatre reprises.

En février, le prince Harry a brièvement évoqué les raisons pour lesquelles il a quitté l’Angleterre avec sa famille et comment il envisage de poursuivre sa vie de service de l’autre côté de l’étang lors d’une interview avec James Corden.

Quelques semaines plus tard, les Sussex se sont assis pour une interview de deux heures avec Oprah Winfrey, au cours de laquelle ils ont accusé le cabinet de négligence et de lui couper le duc financièrement.

Meghan a également affirmé qu’il y avait eu des conversations et des inquiétudes au Palais alors qu’elle était enceinte d’Archie sur “à quel point sa peau pourrait être sombre à sa naissance”.

Interrogé par Mme Winfrey pourquoi ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale travaillant à temps plein, le duc de Sussex a cité “le manque de soutien et le manque de compréhension”.

Harry a continué à parler de ses difficultés à accepter son rôle royal au début de la vingtaine lors d’un épisode du podcast Armchair Expert publié en mai.

Là, il a également semblé critiquer son éducation, affirmant qu’il s’efforçait de briser le cycle de douleur et de souffrance qu’il avait lui-même connu.

Et dans la série sur la santé mentale qu’il a co-créée avec Mme Winfrey, The Me You Can’t See, le prince Harry a accusé sa famille de “négligence totale”.