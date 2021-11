Meghan Markle et le prince Harry « ont planifié l’interview d’Oprah des années à l’avance » | Royale | Nouvelles

Selon Andrew Morton, le couple a commencé à discuter avec Mme Winfrey peu de temps après leur mariage en 2018. Alors qu’il faisait des recherches sur son nouveau livre, « Meghan et le démasquage de la monarchie », M. Morton a déclaré à Your Morning de CTV qu’il était étonné de constater que les négociations entre Harry et Oprah étaient en cours six mois seulement après leur mariage.

Il a déclaré: « Ils planifiaient la grande interview d’Oprah plusieurs années avant que cela ne se produise », a-t-il déclaré jeudi à Your Morning sur CTV.

L’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey a été diffusée sur ITV en mars de cette année.

L’interview a vu le couple faire des révélations déchirantes sur la santé mentale de Meghan.

Le couple a également déclaré avoir été confronté au racisme au sein de la famille royale.

Meghan a déclaré qu’il y avait « des inquiétudes et des conversations sur la noirceur » de la peau de son fils.

L’interview a eu lieu un an seulement après que Meghan et Harry ont déménagé à LA, après s’être retirés de leurs fonctions royales.

Ils ont quitté le Royaume-Uni avec leur fils, Archie Harrison, né en 2019.

Leur fille, Lilibet – qui porte le nom de la reine – n’est pas encore retournée au Royaume-Uni et a rencontré son homonyme.

MISES À JOUR EN DIRECT: Famille royale EN DIRECT: Meghan utilise son titre surnommé «mauvais»

« Pour Harry, c’était soit Meghan, soit la monarchie »,

Il a ajouté: « Elle a parlé du fait que » les gens me détestent juste parce que je respire « . Quel est l’intérêt de continuer ?

« Elle a eu des nuits assez sombres de l’âme à l’époque où elle était membre de la famille royale. »

Le prince Harry et Meghan vivent actuellement à LA, travaillant ensemble pour leur fondation Archewell.

Meghan a récemment provoqué la controverse par sa décision de s’engager dans la politique américaine, lorsqu’elle a écrit au Congrès pour demander un congé parental payé.

Elle a d’abord fait face à des réactions négatives pour l’intervention, des commentateurs critiquant la duchesse pour avoir utilisé son titre royal lorsqu’elle s’engageait en politique.

Cependant, elle a remporté une victoire plus tôt cette semaine, lorsque le congé parental payé est revenu dans la loi américaine Build Back Better.