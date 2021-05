Meghan Markle et le prince Harry ont porté le coup en tant que couple «bombe en piqué» selon les estimations des Britanniques Royal | Nouvelles

Les cotes de popularité de Meghan Markle et du prince Harry continuent de chuter, de nouveaux sondages montrant que leur favoritisme a chuté à un nouveau plus bas. Un sondage YouGov publié mardi a révélé que près de la moitié des Britanniques ont une opinion négative du duc, tandis que plus de 60% ont une opinion négative de la duchesse.

Le sondage, qui a interrogé 1730 adultes britanniques du 21 au 22 avril, a révélé que 49% des Britanniques considèrent désormais Harry négativement, ce qui lui donne un score net de -6.

C’est une nouvelle baisse du 11 au 12 mars, lorsque les attitudes envers le duc sont devenues négatives pour la première fois.

Seulement 43% ont vu Harry positivement, contre 45% le mois précédent.

Les scores de Meghan ont également chuté, avec seulement 29% d’entre eux ayant une vision positive de la duchesse.

Un énorme 61 pour cent la voient négativement, contre 58 pour cent.

Cela signifie qu’elle a une note nette de -32, contre -14 plus tôt dans le mois.

Meghan et Harry ont une cote de popularité inférieure à celle qu’ils avaient après leur interview avec Oprah Winfrey diffusée pour la première fois en mars.

Commentant le dernier sondage, l’expert royal du Telegraph, Camilla Tominey, a déclaré que la baisse de popularité était due aux retombées de leur conversation informelle.

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont également vu une amélioration des notes.

Quatre-vingt pour cent des répondants ont vu le duc sous un jour positif, contre 76 pour cent le mois précédent.

La popularité de Kate est passée de 73 à 76%.

Les notes de la reine ont également connu une forte hausse, 85% la considérant positivement, contre 80%.

Seulement neuf pour cent ont vu le monarque négativement, contre 14 pour cent.

Commentant le changement de classement de nombreux membres de la famille royale, Mme Tominey a déclaré: «Ce que cela nous dit, c’est que les gens préfèrent généralement les membres de la famille royale qui semblent servir le public plutôt qu’eux-mêmes.

«Lorsque les Wessex ont pris la parole, ils avaient l’impression qu’ils le faisaient pour Queen et country.

“Quand Harry et Meghan se sont déchargés d’Oprah, on aurait dit qu’ils le faisaient pour la Royal Bank of Sussex.”