Meghan Markle et le prince Harry ont presque déménagé dans ce pays au lieu des États-Unis

Avant que le prince Harry et Meghan Markle ne déménagent aux États-Unis, ils ont envisagé de déménager dans un autre pays qui considère toujours sa grand-mère, la reine Elizabeth II, comme son chef d’État. La gouverneure générale Patsy Reddy, qui remplit principalement le rôle cérémoniel de représentante de la reine en Nouvelle-Zélande, a déclaré à l’Associated Press cette semaine que le duc et la duchesse de Sussex lui avaient parlé de s’y installer lors de leur visite en 2018. Markle et Harry ont vécu au Canada avant d’emménager dans leur maison de Montecito, en Californie, l’année dernière.

Harry et Markle ont visité la Nouvelle-Zélande à la fin d’une tournée royale de 16 jours dans le Pacifique Sud. Pendant leur arrêt, ils ont parlé à Reddy de la vie là-bas. “Je me souviens qu’ils venaient juste d’aller au parc national Abel Tasman quand nous nous sommes assis et avons pris un verre, et ils ont dit qu’ils pouvaient imaginer vivre dans un endroit comme celui-ci et se sont demandé si nous pensions que ce serait théoriquement possible”, Reddy , qui prend sa retraite en octobre, a déclaré à l’AP. “Même possible pour eux d’avoir une place en Nouvelle-Zélande.”

Reddy a dit au couple que « tout irait bien » et qu’il existe de nombreuses opportunités de vivre en Nouvelle-Zélande. “Ils cherchaient comment ils pourraient élever leur famille. Et, évidemment, ils ont pris des décisions depuis”, a déclaré Reddy. Reddy a ajouté qu’elle considérait leurs questions comme une simple exploration informelle du sujet, mais cela montrait comment Harry et Markle pensaient déjà à s’éloigner de la famille royale six mois seulement après leur mariage en mai 2018.

En tant que personne qui est toujours en contact fréquent avec la reine Elizabeth, Reddy n’a pas voulu commenter l’entreprise de la famille royale, mais elle a regardé l’interview de Harry et Markle avec Oprah Winfrey. “Je pensais qu’ils formaient un couple adorable et j’espère qu’ils ont un bel avenir là où ils sont”, a déclaré Reddy à l’AP. Elle regarde également The Crown, mais n’est pas d’accord avec sa représentation négative du prince Charles et pense qu’il ferait un bon roi.

Le mois dernier, Harry a fait des vagues dans la famille royale en annonçant son intention de publier un mémoire avec Penguin Random House en 2022. Le livre a été taquiné comme un « compte rendu définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont contribué à le façonner. ” Les bénéfices du livre seront reversés à des œuvres caritatives. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Harry envisageait de publier un deuxième livre après la mort de sa grand-mère, mais ses représentants ont nié.

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”, a déclaré Harry dans un communiqué annonçant le livre. “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”