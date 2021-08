Meghan Markle et le prince Harry ont publié une réponse « fade » en Afghanistan en raison de craintes de réaction négative | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry ont rompu leur silence sur l’Afghanistan plus tôt cette semaine lorsqu’ils ont déclaré que la prise de contrôle des talibans et le chaos qui s’en est suivi les avaient laissés “sans voix”. Cependant, Richard Eden, rédacteur en chef du Mail’s Diary, a déclaré que la déclaration était “très fade et très fade”. Il a déclaré à MailPlus’ Palace Confidential que les ambitions politiques de Meghan et la relation de Harry avec les Bidens avaient effectivement “muselé” le couple.

M. Eden a déclaré: “Harry était très impliqué dans ce conflit, donc voir ce qui s’est passé maintenant doit être très difficile.

« Ensuite, ils ont publié cette déclaration, qui était très fade, très fade.

“C’est parce qu’à mon avis, ils sont très au lit maintenant avec les démocrates et avec les futures ambitions politiques de Meghan.”

L’animateur Jo Elvin a déclaré que le refus du couple de mentionner Joe Biden en faisait une valeur aberrante.

JUST IN: La popularité de Harry aux États-Unis porte un coup fatal alors que les Américains rendent leur verdict

Elle a déclaré: “Ils sont vraiment seuls, n’est-ce pas? Tout le monde est sorti et a critiqué Joe Biden et il n’a pas été mentionné dans leur déclaration.

“Mais je suppose qu’ils ne peuvent pas faire cette déclaration politique.”

Le radiodiffuseur et historien Dr Tessa Dunlop a expliqué: “D’abord, j’ai pensé qu’il était assez poignant de se déclarer sans voix, car a) ils ne sont jamais sans voix.

“Mais b) ils sont effectivement muselés dans ce contexte car s’ils veulent maintenir une quelconque crédibilité et toute sorte de relation avec la Grande-Bretagne, ils ne peuvent pas faire de commentaire politique.

Le couple – utilisant leurs titres de duc et de duchesse de Sussex – a déclaré dans sa déclaration: “Le monde est exceptionnellement fragile en ce moment.

« Alors que nous ressentons tous les nombreuses couches de douleur dues à la situation en Afghanistan, nous restons sans voix.

« Alors que nous regardons tous la catastrophe humanitaire croissante en Haïti et la menace qu’elle s’aggrave après le tremblement de terre du week-end dernier, nous avons le cœur brisé.

« Et alors que nous assistons tous à la crise sanitaire mondiale continue, exacerbée par de nouvelles variantes et une désinformation constante, nous avons peur.

«Quand une personne ou une communauté souffre, une partie de chacun de nous le fait avec elle, que nous le réalisions ou non.

“Et bien que nous ne soyons pas censés vivre dans un état de souffrance, nous, en tant que peuple, sommes conditionnés à l’accepter.

“Il est facile de se sentir impuissant, mais nous pouvons mettre nos valeurs en action – ensemble.”