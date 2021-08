Meghan Markle et le prince Harry ont «réinventé» la romance, selon les auteurs de Finding Freedom | Royale | Nouvelles

Dans une version mise à jour de la biographie non autorisée du couple, l’histoire du couple est relatée de leurs premiers rendez-vous à leur temps en tant que membres de la monarchie avant le déménagement aux États-Unis.

Dans un extrait de Finding Freedom : Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family publié dans le magazine PEOPLE de cette semaine, le travail d’Omid Scobie et Carolyn Durand s’inspire de l’idée traditionnelle d’une « romance de conte de fées ».

Cela implique que la relation de Meghan et Harry transforme l’idée qu’une femme doit être sauvée par un chevalier en armure brillante sur sa tête.

L’extrait se lit comme suit: “Ce qui a commencé comme une romance de conte de fées est devenu une histoire qui a réinventé le genre – une femme indépendante et autodidacte jouant un rôle égal aux côtés de son chevalier.”

Le concept de conte de fées en cours de réinvention peut également faire référence à l’absence d’un « heureux pour toujours » pour le couple au sein de la monarchie, ce qui a entraîné la décision controversée du couple de se retirer de la famille royale en 2020 pour poursuivre une vie aux États-Unis, en un mouvement surnommé ‘Megxit’.

Le couple a participé à une interview avec Oprah Winfrey où ils ont fait des commentaires sur la santé mentale, la race et le fait d’être «déçus» par d’autres membres de la famille royale.

L’interview explosive où Meghan a décrit son temps comme “presque impossible à survivre” a provoqué des tensions avec les membres de la famille royale, avec une déclaration publiée par la suite par Buckingham Palace déclarant que la reine était “attristée” par les allégations, a ajouté que “certains souvenirs peuvent varier” et que les problèmes serait « adressée en privé ».

Malgré les nombreux bouleversements, la biographie non officielle affirme que le couple ne regrette pas les événements qui se sont déroulés entre eux et la famille royale.

L’extrait se lit comme suit: “Aussi difficiles que ces dernières années aient été, des sources proches des Sussex disent que ni Harry ni Meghan n’ont de regrets concernant les décisions qu’ils ont prises”.

L’extrait fait également référence à un aller simple vers le Royaume-Uni réservé par le prince Harry afin qu’il puisse assister aux funérailles du prince Philip, avec un billet aller-retour à réserver ultérieurement.

Le regretté duc d’Édimbourg est décédé en avril et Harry a voyagé des États-Unis pour les funérailles du château de Windsor.

Le livre mis à jour faisait référence à ce voyage comme «une opportunité de se réunir et de parler sans le filtre du personnel en tant qu’intermédiaires», déclarant qu’un certain nombre de ces membres du personnel que les Sussex avaient découvert «étaient à l’origine de bon nombre des fuites médiatiques qu’ils ont traitées. avec comme membres de la famille royale au travail.”

Il affirme que la réconciliation a été tentée entre le prince Harry, son frère le prince William et son père le prince Charles, ce dernier dont il dit que les problèmes restent “non résolus”.

Le couple n’a pas directement contribué au livre et n’a pas été interviewé pour l’histoire personnelle riche en détails, mais les auteurs ont déclaré avoir parlé au couple de choses “le cas échéant”.

Avant sa publication initiale, une déclaration a été publiée par le duc et la duchesse : « Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas été interviewés et n’ont pas contribué à trouver la liberté.

“Ce livre est basé sur les propres expériences des auteurs en tant que membres du corps de presse royal et sur leurs propres reportages indépendants.”

Le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent maintenant dans un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, ont accueilli leur deuxième enfant Lilibet-Diana dans la couvée en juin, l’ajoutant à la lignée royale aux côtés de son frère Archie.