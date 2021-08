Meghan Markle et le prince Harry ont renoué avec Kate et William par zoom, affirme l’expert | Royaume-Uni | Nouvelles

Les affirmations ont été faites dans un livre récemment publié par Stewart Pearce, qui a travaillé avec la mère du prince Harry, la princesse Diana, avant sa mort prématurée. Dans une interview sur la biographie – intitulée “Diana – Voice of Change” – Stewart fait la remarquable affirmation que les deux couples se sont liés et sont maintenant “très proches”.

Il a déclaré: “Je sais que les quatre se parlent et ils parlent par Zoom Facetime. Ils sont très proches les uns des autres …

“Et ce qui est remarquable, c’est qu’ils respectent tous totalement [each other], mais cet objectif est différent.

“Ce n’est pas [William and Kate’s] responsabilité d’être impliqué dans, vous savez, verbaliser quoi que ce soit.

“Ce qu’ils font, c’est tout simplement offrir autant de paix, de tranquillité et de calme que possible.”

Stewart a fait ces commentaires quelques jours seulement après qu’une autre source a déclaré à US Weekly que les deux frères et leurs épouses se sont reconnectés après la naissance de Lilibet, la fille de Harry et Meghan, en juin.

La même source a affirmé que Kate envoyait même des cadeaux à la famille dans le but de se réunir.

Les deux rapports pourraient laisser planer des rumeurs selon lesquelles le duc et la duchesse de Sussex et le prince William, 39 ans, et la duchesse de Cambridge, 39 ans, auraient été mêlés à une querelle, déclenchée par le fait que Kate et Meghan ne s’entendaient pas.

Les allégations ont été faites par plusieurs sources pendant des années, avec des informations selon lesquelles Kate faisait pleurer Meghan et Kate désapprouvait le traitement réservé par Meghan au personnel royal.

LIRE LA SUITE: Kate, William et Zara s’unissent pour Queen avant la mise à jour de Finding Freedom

Les Sussex ont également affirmé qu’un membre de la famille royale, qu’ils n’ont pas nommé, avait fait un commentaire raciste avant la naissance de leur fils Archie, né en 2019.

Ils ont affirmé qu’un membre de la famille se demandait à quel point la peau de l’enfant serait sombre, ce dont le couple s’est offusqué.

William a répondu aux allégations après l’émission en déclarant aux journalistes : “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.”