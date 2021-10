Meghan Markle et le prince Harry «pas aussi adorés» aux États-Unis qu’on le pensait | Royale | Nouvelles

Harry et Meghan critiqués lors d’une visite royale à New York

Le duc et la duchesse de Sussex étaient à New York la semaine dernière pour une visite qui coïncidait avec l’Assemblée générale des Nations Unies et le sommet sur le coronavirus du président Joe Biden. Lors d’une apparition au concert Global Citizen Live, Harry et Meghan ont appelé à l’équité des vaccins et ont exhorté les sociétés pharmaceutiques à renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre les coronavirus. Lors du concert visant à sensibiliser à la crise climatique, aux inégalités vaccinales et à la pauvreté, Harry a déclaré à la foule : « Nous nous battons plus que le virus seul.

“C’est une bataille de désinformation, de bureaucratie, de manque de transparence et de manque d’accès, et surtout, c’est une crise des droits humains.”

Le 23 septembre, le couple s’est également rendu à Ground Zero, dans le sud de Manhattan, pour visiter le mémorial du 11 septembre et rendre hommage à ceux qui sont morts dans l’attaque terroriste.

Meghan a également visité une école primaire à Harlem un jour plus tard dans le but de promouvoir l’alphabétisation des enfants et a lu son nouveau livre pour enfants The Bench à la classe.

Harry et Meghan ont fait des ondes de choc dans le monde entier lorsqu’ils ont quitté leur poste de membre senior de la famille royale en mars de l’année dernière et ont déménagé en Californie.

Meghan Markle et le prince Harry n’étaient pas « aussi adorés » aux États-Unis qu’on le pensait à première vue (Image: .)

Harry et Meghan ont appelé à l’équité des vaccins lors du concert Global Citizens Live (Image: .)

On pensait que les Sussex étaient extrêmement populaires aux États-Unis, mais un expert royal a affirmé que ce n’était peut-être pas le cas en raison de la couverture qu’ils avaient reçue à New York.

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

M. Myers, a fait référence à la couverture du couple par le New York Post et a déclaré: «J’étais vraiment intéressé par l’impact que cela a eu aux États-Unis.

« La seule chose que j’ai vue sur Twitter, c’est que le New York Post les a critiqués pour s’être retrouvés en ville avec un chargement de véhicules énergivores, un gros détail de sécurité.

Le sondage YouGov avait les Cambridges plus populaires que les Sussex aux États-Unis (Image: .)

«Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de traction aux États-Unis.

“Évidemment, il y a un public pour eux et nous le couvrons, mais je ne sais pas nécessairement s’ils sont aussi adorés aux États-Unis que nous le pensions au départ.”

La semaine dernière, le New York Post a publié un titre en première page sur le couple qui disait: “Des touristes californiens sans indice visitent NYC”.

Le 27 septembre, la publication a également noté la décision du couple de revenir de l’événement Global Citizen Live dans un jet privé, alors qu’il s’était déjà prononcé sur le changement climatique.

Meghan et Harry se sont mariés en 2018 (Image: .)

Le tabloïd américain Page Six a publié une histoire faisant le même point.

Le sondage YouGov de 1200 adultes américains le 23 novembre 2020 a suggéré que Harry et Meghan n’étaient pas aussi populaires aux États-Unis que le prince William et Kate, duchesse de Cambridge.

Le sondage a révélé que 63% des personnes interrogées aux États-Unis considéraient Kate très ou plutôt favorablement, tandis que Meghan n’a revendiqué que 57% de soutien favorable.

Pendant ce temps, William a recueilli un nombre impressionnant de 66% de soutien, dépassant son jeune frère Harry de 62%.

Harry et Meghan ont rencontré le maire de New York Bill de Blasio (Image: .)

La reine est également favorisée par rapport aux Sussex, 68% des Américains la considérant comme très ou plutôt favorable.

Un autre sondage YouGov a révélé que la popularité de Meghan et Harry aux États-Unis avait diminué après l’interview d’Oprah Winfrey en mars.

L’enquête, qui a été menée du 13 au 17 mars auprès de 1 500 adultes américains, a révélé que seulement 40 % environ des personnes interrogées ressentaient une sympathie personnelle pour les Sussex.

De plus, la cote de faveur de Harry a chuté de 4 % par rapport à l’année précédente et sa cote de non-favorable a augmenté de 9 %.

La reine a sondé plus favorablement les Sussex aux États-Unis (Image: .)

La cote de faveur de Meghan a chuté de 3% et sa cote de défavorisation a augmenté de 10%.

Bien qu’il ait quitté le cabinet et les fonctions royales qui l’accompagnent, M. Myers a également comparé la visite de Harry et Meghan à New York à une “tournée royale”.

Il a déclaré: «C’était comme une tournée royale.

“Il y avait un itinéraire complet, l’aspect sécuritaire, il y avait des rencontres avec les grands et les bons du monde politique et militant.”

M. Myers a ajouté qu’ils étaient : « Parler sur la scène mondiale, rencontrer le gouverneur et le maire de New York, puis rencontrer le secrétaire général adjoint de l’ONU.

« Donc, c’était très complet. »

Mme Gripper a répondu: “Ils ont définitivement fait une déclaration selon laquelle” nous sommes ici et nous sommes sérieux. “”

