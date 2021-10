Meghan Markle et le prince Harry perdent un autre voisin alors que le manoir de 14 millions de livres sterling est vendu | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont emménagé dans leur maison californienne en 2020 après avoir quitté leurs fonctions royales des mois plus tôt. Harry et Meghan – qui vivaient auparavant à Frogmore Cottage à Windsor – ont un certain nombre de voisins de premier plan dans l’enclave des célébrités, notamment l’animatrice de l’émission de discussion Oprah Winfrey et l’actrice Gwyneth Paltrow.

Cependant, le dernier résident en date est Peter Sperling, le fils du fondateur de l’Université de Phoenix, John Sperling, et l’un des 400 Américains les plus riches.

M. Sperling a vendu sa propriété Montecito de sept chambres et 13 salles de bains en avril, selon les documents de l’acte consultés par le Daily Mail.

Il essayait de vendre la maison depuis 2017 et elle a coûté 19,1 millions de dollars (13,8 millions de livres sterling) après avoir été initialement inscrite pour 26,75 millions de dollars (19,3 millions de livres sterling)

La propriété aurait été achetée par une fiducie dont le fiduciaire est l’analyste financier et avocat de Los Angeles, Robert Gipson, associé directeur de Gipson Hoffman & Pancione.

M. Gipson pourrait être le voisin de Harry et Meghan ou il peut être le fiduciaire d’un client.

M. Sperling aurait également vendu un autre manoir dans la région pour 16,3 millions de dollars (11,8 millions de livres sterling) en février.

Ses ventes interviennent après que l’acteur Rob Lowe a déchargé sa maison à Montecito en septembre 2020.

Harry et Meghan ont emménagé dans leur manoir de Santa Barbara en juillet 2020.

LIRE LA SUITE: Les tensions entre le prince Harry et William ont commencé avant Meghan, selon les experts

La propriété dispose de neuf chambres, d’une salle de jeux, d’un home cinéma, d’installations de spa, d’un ascenseur, d’une salle de sport, d’une piscine et d’un court de tennis.

À côté de la maison principale de 14 500 pieds carrés, il y a une maison d’hôtes de deux chambres sur le site de sept acres.

Harry et Meghan ont donné aux fans un aperçu de leur propriété avec des photos et des vidéos qu’ils ont publiées.

Les Sussex ont mis fin aux devoirs royaux pour une nouvelle vie de liberté personnelle et financière de l’autre côté de l’étang.

Le petit-fils de la reine et l’ancienne actrice ont plongé la monarchie dans une période de crise en janvier 2020 lorsqu’ils ont révélé leur intention de prendre du recul en tant que membres de la famille royale.

Il a ensuite été annoncé qu’ils démissionneraient en tant que membres actifs de la famille royale.

Le couple a signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify alors qu’ils lancent de nouvelles carrières aux États-Unis.