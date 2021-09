Meghan Markle et le prince Harry posent ensemble pour la première fois pour une couverture

L’article était reconnaît les ducs pour donner la parole à ceux qui ne l’ont pas, ainsi que pour son aide les personnes qui en ont le plus besoin par le biais d’organisations à but non lucratif. Le couple a fourni de l’aide aux femmes et aux filles de couleur souffrant de problèmes de santé mentale, de la nourriture aux pauvres pendant la pandémie de coronavirus et de l’aide aux personnes touchées par les catastrophes naturelles en Inde et dans les Caraïbes.

De plus, sa fondation Archewell s’est associée à Cuisine Centrale Mondiale pour aider Haïti à se relever après le tremblement de terre qui l’a frappé en août de cette année. « Meghan et Harry transforment la compassion en bottes sur le terrain grâce à leur fondation Archewell. Ils donnent une voix à ceux qui n’en ont pas à travers la production médiatique », lit-on dans l’article du magazine écrit par le chef. José Andrés, avec qui le partenaire a déjà travaillé.