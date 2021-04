Meghan Markle et le prince Harry pourraient devenir «plus hors de propos» lorsque les enfants de William grandiront | Royal | Nouvelles

Le biographe royal Andrew Morton a rejoint Roberta Fiorito et Rachel Bowie sur leur podcast Royally Obsessed. Il a affirmé que, comme le duc de Sussex n’est pas un roi clé et seulement sixième sur le trône, après les enfants de William, les projecteurs autour de Harry sont susceptibles de s’éloigner de lui à l’avenir.

M. Morton a déclaré: « Harry et Meghan étaient des branches auxiliaires de la famille royale, ils n’étaient pas des branches centrales de la famille royale.

«Ils suivaient donc la même trajectoire que la princesse Margaret.

«La princesse Margaret, quand elle avait 18 ou 19 ans, elle était la femme la plus glamour, elle était jumelée à Elizabeth Taylor, dans toutes les fourrures et tous les bijoux et avait l’air fabuleuse, mais elle était numéro deux.

L’auteur royal a ajouté: « Pareil pour Meghan et Harry – Numéro deux.

Au cours de l’entretien informel avec Oprah Winfrey, Harry a affirmé que son frère était piégé «dans le système».

Il a ajouté: «La relation est l’espace pour le moment. Et, vous savez, le temps guérit toutes choses, espérons-le.

Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé aux États-Unis il y a un an avec leur bébé Archie.

Le couple s’est retiré de ses fonctions royales en mars de l’année dernière pour mener une vie plus privée et financièrement indépendante.