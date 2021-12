Meghan Markle et le prince Harry ravissent les enfants de Montecito avec le défilé de Noël | Royale | Des nouvelles

Les enfants du quartier du duc et de la duchesse de Sussex se sont réunis dans leurs rues pour la première année d’une tradition potentiellement nouvelle. Ils ont regardé des voitures drapées de décorations festives alors qu’elles circulaient dans les rues près de la maison du duc et de la duchesse.

Les voitures étaient ornées de guirlandes, de guirlandes lumineuses, de bois et même d’arbres de Noël complets en quelques instants du défilé.

Des photographies publiées dans un point de vente local, le Montecito Journal, ont montré une vaste gamme de véhicules avec ces décorations rejoignant la première Montecito Car Parade de la région.

Le prince Harry et Meghan Markle étaient les premiers à faire un don pour le défilé, a rapporté le média.

Les résidents locaux espèrent maintenant que le défilé deviendra un événement annuel de la saison des fêtes.

De nombreuses spéculations ont entouré la façon dont le duc et la duchesse célébreront Noël cette année, en particulier au plus fort des craintes pour la santé entourant la reine ces derniers mois.

Cependant, la plupart des rapports suggéraient fermement que le prince Harry et Meghan ne feraient pas le voyage outre-Atlantique pour la période des fêtes, célébrant plutôt les vacances avec Archie, Lilibet, deux et six mois.

C’est peut-être un arrangement qui leur convient bien, comme l’a déclaré le maquilleur – et ami proche du Sussex – Daniel Martin au magazine PEOPLE.

Il a déclaré: « Ils aiment la vie en tant que famille de quatre personnes.

LIRE LA SUITE : Le « tournant » du prince Harry : « Mieux que quiconque »

Neil Sean, expert royal pour NBC, s’exprimant sur sa chaîne YouTube, a affirmé que Meghan est « apparemment emmenée à l’intérieur comme on dit ici au Royaume-Uni parce qu’elle est tellement bouleversée par le contrecoup qu’elle a reçu après son apparition dans l’émission ».

Il a ajouté : « Même le prince Harry pensait que c’était une bonne idée de montrer son côté amusant.

« Peut-être auraient-ils dû continuer ensemble, à quel point cela aurait été amusant.

« Malheureusement pour Meghan, ça ne s’est pas passé comme ça.

« Elle aurait pu dire non aux farces et simplement brancher The Bench et parler brièvement de sa vie.

« Mais n’ayez crainte, Meghan sera de retour en 2022 à la recherche d’une autre option pour changer de nom et se reconnecter. »

Meghan, avec un écouteur niché dans son oreille, a participé à une farce filmée dans laquelle ses actions étaient contrôlées par Ellen Degeneres.

Elle a été incitée à effectuer des tâches telles que manger des chips tortilla comme un tamia devant un public sans méfiance autour d’elle.

L’entretien avec Ellen DeGeneres, cependant, s’est largement éloigné des sujets controversés, tels que la séparation de la famille royale.