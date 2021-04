Meghan Markle et le prince Harry rendent hommage au prince Philip sur le site Archewell | Royal | Nouvelles

Prince Philip: Meghan et Harry auront le cœur brisé, selon un expert

Le duc et la duchesse de Sussex ont écrit un message sincère sur leur site après la mort du duc d’Édimbourg. Le message éclaboussé sur la première page de leur site Web se lisait comme suit: «À la mémoire de Son Altesse Royale, le duc d’Édimbourg 1921-2021. Merci pour votre service… vous nous manquerez beaucoup. »

Le prince Philip est décédé ce matin à l’âge de 99 ans – deux mois de moins que ce qu’aurait été son 100e anniversaire.

Le duc est décédé paisiblement au château de Windsor, a confirmé le palais de Buckingham dans un communiqué peu après midi.

On y lisait: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

“D’autres annonces seront faites en temps voulu.

Hommage à Meghan et Harry (Image: ARCHEWELL)

Le duc d’Édimbourg est décédé à l’âge de 99 ans (Image: GETTY)

“La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.”

Meghan et Harry vivent actuellement aux États-Unis et ne sont pas retournés au Royaume-Uni depuis plus d’un an.

Les arrangements funéraires sont en cours de discussion entre les fonctionnaires du palais et le gouvernement.

Le service a été compliqué par les restrictions actuelles sur les coronavirus en vigueur en Angleterre.

Selon les directives actuelles, les funérailles peuvent être suivies par un maximum de 30 personnes.

Le prince Philip et la reine étaient mariés depuis plus de 70 ans (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry ne sont pas retournés au Royaume-Uni depuis plus d’un an (Image: GETTY)

Le prince Harry devrait rentrer au Royaume-Uni depuis la Californie pour être avec sa famille, selon un ami proche du duc.

Cependant, le petit-fils de la reine pourrait faire l’objet de mesures de quarantaine.

Il y a des doutes quant à savoir si Meghan fera le voyage car elle est enceinte de leur deuxième enfant.

Une source royale a déclaré: «Harry fera absolument tout son possible pour retourner au Royaume-Uni et être avec sa famille.

«Il ne voudra rien de plus que d’être là pour sa famille, et en particulier sa grand-mère, pendant cette période horrible.

Un arbre généalogique royal étendu (Image: EXPRESS)

“Meghan est manifestement enceinte, elle devra donc demander conseil à ses médecins pour savoir si elle peut voyager en toute sécurité, mais je pense qu’Harry ira certainement.”

Toute rencontre dans des circonstances non désirées sera la première fois que Meghan ou Harry rencontrera un membre de la famille royale depuis leur entretien avec Oprah Winfrey.

L’interview choquante a été regardée par plus de 11 millions de téléspectateurs britanniques le 8 mars.

L’émission a été diffusée sur ITV alors que le duc restait dans son lit d’hôpital après une chirurgie cardiaque.

Meghan et Harry ont fait plusieurs réclamations contre la famille royale et son institution, y compris des allégations de racisme, une accusation rejetée par le prince William lors d’un engagement royal.

Le “ moment de guérison ” des funérailles du prince Philip pour l’expert des revendications de la royauté

Le prince Philip était l’époux le plus ancien de l’histoire britannique après le règne remarquable de la reine, 94 ans.

Philip et la reine se sont mariés pendant plus de 70 ans et il a consacré sept décennies de sa vie au devoir royal.

Philip a officiellement pris sa retraite de la fonction publique à l’été 2017 après avoir terminé plus de 20000 engagements.

Le duc est récemment revenu à Windsor après avoir passé un mois à l’hôpital – son plus long séjour.

Il a été admis à l’hôpital King Edward VII dans le centre de Londres le 16 février pour un traitement pour une infection.

Le duc a ensuite été transféré à l’hôpital St Bartholomew pour une chirurgie cardiaque pour une maladie préexistante.

Après l’opération, il a été ramené au King Edward VII et a été libéré le 16 mars.

Le duc a quitté l’hôpital en fauteuil roulant et a ensuite été conduit dans une voiture pour retrouver la reine au château de Windsor.

Boris Johnson dirige les hommages des nations et a déclaré que nous «remercions, en tant que nation et royaume, pour la vie et l’œuvre extraordinaires du prince Philip, duc d’Édimbourg».

Le Premier ministre a parlé de l’extérieur du numéro 10 aujourd’hui et a déclaré que le duc «a gagné l’affection de générations ici au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde».

Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, a déclaré que Philip était un “exemple exceptionnel de service chrétien”.

Des hommages ont également afflué de la part de dirigeants politiques du monde entier, notamment du président américain Joe Biden, du Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern et même du président russe Vladimir Poutine.

Un livre de condoléances en ligne à la mémoire du duc d’Édimbourg a également été mis en place pour ceux qui souhaitent envoyer un message personnel.