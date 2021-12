Meghan Markle et le prince Harry révèlent bébé Lilibet dans un article de vacances

Prince Harry et Meghan Markle a donné au monde un premier aperçu de leur petite fille, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, jeudi dans une carte de voeux de vacances qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Markle a donné naissance à « Lili », âgée de six mois, en juin. L’image sur la carte de vacances de la famille montre le duc et la duchesse de Sussex souriant alors que Markle hisse sa petite fille souriante dans les airs.

Le prince Harry, Meghan Markle, leur fils Archie et leur fille Lilibet sont représentés sur une carte de vœux publiée le 23 décembre 2021. (Crédit : SAS Alexi Lubomirski)

Le premier enfant du couple, fils Archie, maintenant âgé de 2 ans, est également représenté souriant alors qu’il était assis sur les genoux de son père royal.

« Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde », ont déclaré Harry et Meghan jeudi dans un communiqué publié par leur équipe de la Fondation Archewell. « Archie a fait de nous une » maman » et un » papa » et Lili a fait de nous une famille. «

La famille royale a profité de sa dernière séance photo pour promouvoir certaines des œuvres caritatives auxquelles elle a fait un don.

Ces organisations caritatives comprennent Team Rubicon, une ONG internationale d’intervention en cas de catastrophe, et Human First Coalition, une organisation à but non lucratif qui travaille pour aider les Américains et leurs alliés qui ont évacué l’Afghanistan plus tôt cette année.

Harry et Meghan font également la promotion de Humanity Crew, un groupe d’aide à l’étranger qui fournit des ressources en santé mentale aux réfugiés, et Paid Leave For All, une campagne nationale faisant la promotion du « congé familial et médical payé pour tous les travailleurs ».

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex lors du gala Salute to Freedom le mercredi 10 novembre 2021 à New York. (Photo AP/Craig Ruttle)

« Alors que nous attendons avec impatience 2022, nous avons fait des dons en votre nom à plusieurs organisations qui honorent et protègent les familles – de celles qui sont relocalisées d’Afghanistan aux familles américaines ayant besoin d’un congé parental payé », a déclaré le couple.

Photographe Alexi Lubomirski, qui a déjà travaillé plusieurs fois pour la famille royale, a exprimé sa gratitude sur Instagram pour l’opportunité de prendre la dernière photo de famille de Harry et Meghan.

« C’est l’un de ces projets rares et spéciaux, auquel on a la chance de faire partie », a écrit Lubomirski sur IG. « Pouvoir continuer l’histoire de cette famille, que j’ai d’abord photographiée en couple fiancé, puis le jour de leur mariage, en couple marié et voir maintenant leur amour se manifester en deux beaux enfants, a été un ravissant honneur. «

