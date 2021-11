Meghan Markle et le prince Harry révèlent la chanson préférée de leur fils Archie

Meghan Markle et le prince Harry sont peut-être des rois, mais ils élèvent un tout-petit à partir de zéro comme tout le monde, et les petits moments de découverte sont tout aussi magiques. Ce mois-ci, ils ont révélé que leur fils de 2 ans, Archie, avait désormais sa première chanson préférée : « Head, Shoulders, Knees and Toes ». Un porte-parole du couple a parlé des goûts naissants d’Archie avec un journaliste de CNN.

Markle et Harry ont visité un logement pour réfugiés dans le New Jersey le jeudi 11 novembre, où ils ont passé du temps avec certains des enfants qui y séjournaient. Ils auraient trouvé leur chemin dans une salle de classe où les enseignants dirigeaient tout un groupe à travers « la tête, les épaules, les genoux et les orteils ». Le couple royal a sauté directement dans le numéro, maintenant intimement familier avec lui grâce à Archie. Ensuite, ils ont expliqué à la classe que la chanson était la préférée de leur fils.

L’installation visitée par le prince Harry et Markle s’appelle Task Force Liberty et se trouve sur la base commune McGuire-Dix-Lakehurst. Environ 10 000 réfugiés afghans y seraient hébergés, et un porte-parole de Markle et du prince Harry a déclaré qu’ils avaient spécifiquement demandé à rencontrer les enfants. Ils ont même aidé certains d’entre eux à pratiquer leur anglais pour s’habituer aux États-Unis.

Le couple a également visité la base pour célébrer la Journée des anciens combattants et son homologue britannique, le jour du Souvenir. La santé mentale des anciens combattants est une question très importante pour le prince Harry, et selon Vanity Fair, ils se sont assurés d’y consacrer du temps.

Le prince Harry a discuté de sa défense de la santé mentale dans un contexte parental en mai lors d’une interview sur le podcast Armchair Expert. Il a déclaré: « Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai connu une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon père ou mes parents avait souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre. »

En plus d’Archie, le prince Harry et Markle partagent désormais une fille de 5 mois, Lilibet Diana, qui porte le surnom de « Lili ». Le couple a laissé ses fonctions royales derrière lui et a déménagé en Amérique du Nord pour participer à plus de projets médiatiques, et les fans attendent toujours de voir plus de ces projets se concrétiser.