Meghan Markle et le prince Harry salués pour leur « vision et leur dévouement sans faille » | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont nommé l’activiste, avocate et entrepreneure Mandana Dayan au poste de leur organisation caritative. Mme Dayan a déclaré qu’elle était “inspirée” par Harry et Meghan, qui ont fondé Archewell en 2020 après avoir quitté leurs fonctions royales.

Elle a déclaré à Fortune: «Je suis tellement inspirée par la vision et le dévouement indéfectible du duc et de la duchesse de Sussex pour créer un monde plus uni, véridique, sûr et équitable.

« Je suis ravi de m’appuyer sur notre mission commune de conduire un changement culturel systémique. »

Mme Dayan a commencé son rôle en juin.

Elle est responsable de la supervision de la stratégie de croissance et des opérations quotidiennes chez Archewell.

Mme Dayan, connue pour avoir fondé le mouvement Je suis un électeur, relève directement des Sussex.

Harry et Meghan sont actuellement en congé parental suite à la naissance de leur fille Lili en juin.

Mais le couple, qui a mis fin à ses fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Californie, devrait reprendre le travail sous peu.

“Nous verrons ces premiers projets de Spotify, le projet Netflix sortir et bien sûr leur propre travail de leur organisation caritative Archewell.”

Cela vient après que M. Scobie a déclaré que Harry et Meghan entraient dans “l’ère de la visibilité” et étaient maintenant dans le “chapitre prospère”.

Il a déclaré au magazine américain People : “C’est un couple qui se débrouille très bien dans ces moments d’interaction humaine.

“Ils doivent être sur le terrain.

“Ils disent que la preuve est dans le pudding, et ce que nous sommes sur le point de voir, c’est ce pudding.”

Les Sussex ont quitté la famille royale en mars 2020 et vivent maintenant dans un manoir à Montecito avec leur fils de deux ans Archie et leur fille Lilibet Diana.