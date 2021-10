Meghan Markle et le prince Harry s’apprêtent à « relancer leurs réseaux sociaux » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, se sont rendus à New York pour assister au concert Global Citizen Live à Central Park le mois dernier. Le duc et la duchesse de Sussex ont visité le mémorial de la ville pour les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. La commentatrice royale Roberta Fiorito a affirmé que Harry et Meghan semblaient prêts à relancer leurs médias sociaux après une interruption.

S’exprimant sur le podcast Royally Obsessed, Mme Fiorito a déclaré: « Je lisais tellement sur Meghan et Harry ayant une caméra vidéo et un photographe qui les suivaient.

« Nous n’avons vu aucune mise à jour d’Archewell lorsqu’ils étaient à New York, nous allons donc voir des tonnes de séquences de cela.

« Il y a peut-être un documentaire Netflix en préparation.

« Il y a des spéculations qu’ils relancent leurs réseaux sociaux et tout est contenu pour ça. »

LIRE LA SUITE: Meghan Markle et le prince Harry ont dit de « réfléchir sérieusement » à l’avenir

Cela survient alors que le journaliste de la WNBC, Romney Smith, a rappelé comment les photographes et les médias de Meghan et Harry étaient en dehors du groupe médiatique.

Mme Smith a déclaré au podcast Royally Obsessed: « Le signal de cinq minutes s’est produit quatre fois, puis ils ont dit deux minutes.

« À un moment donné, tout le monde est devenu vraiment très silencieux parce que nous avons vu quelques autres personnes des médias et nous nous sommes dit: » qui sont-ils et pourquoi sont-ils devant la ligne? «

« C’est à ce moment-là que nous avons réalisé que c’était vraiment deux minutes parce que ce sont leurs photographes et leurs médias parce qu’aucun de nous ne les connaissait. »

Harry et Meghan ont parlé de l’équité des vaccins avec un responsable des Nations Unies avant de se joindre à un concert à New York organisé pour promouvoir le sujet.

La secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed, a déclaré qu’elle s’était entretenue avec Harry et Meghan de la question parmi d’autres domaines qui leur « intéressent profondément », notamment l’action climatique et la santé mentale.

Cela précède leur participation à Global Citizen Live, qui se déroule à Central Park à New York et dans le monde, et appelle les dirigeants à adopter une politique d’équité en matière de vaccins.

Le couple a été photographié devant le logo de l’ONU aux côtés de Mme Mohammed samedi, avec Meghan portant un chemisier et un pantalon beiges avec une veste auburn, et Harry portant un costume noir et une cravate bleue.

A NE PAS MANQUER

Le prince Charles riposte alors qu’il est grillé sur l’empreinte carbone [VIDEO]

Meghan et Harry accusés de « confondre le public » avec les tournées royales [INSIGHT]

Déchirement de la reine: deux plus grandes menaces pour le monarque dévoilées [ANALYSIS]

Mme Mohammed, l’ancienne ministre de l’Environnement du Nigeria, a partagé la photo dans un tweet, déclarant: « En conversation avec le duc et la duchesse de Sussex.

« Partager comment nous engager sur des questions qui nous tiennent à cœur : action climatique, autonomisation économique des femmes, bien-être mental, engagement des jeunes et équité en matière de vaccins. »

L’ONU accueille la 76e Assemblée générale, à laquelle ont participé des dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre Boris Johnson.

Global Citizen Live est l’un des nombreux spectacles organisés dans des villes de Londres à Lagos par l’organisation Global Citizen, avec des artistes tels que Ed Sheeran, Sir Elton John, Kylie Minogue, Metallica et Coldplay.