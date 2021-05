Meghan Markle et le prince Harry s’associent à P&G malgré ses crèmes blanchissantes pour la peau ⋆ .

Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé mardi dernier avoir conclu un accord avec la société de biens de consommation de plusieurs milliards de dollars Procter & Gamble, malgré la vente de crèmes blanchissantes pour la peau.

La Fondation Archewell du duc et de la duchesse de Sussex a déclaré que le «partenariat mondial» pluriannuel avec Procter & Gamble visera à «déclencher un changement culturel systémique» en «construisant des communautés plus compatissantes».

Les crèmes vendues par P&G annoncent qu’elles réduisent la production de mélanine dans la peau des utilisateurs et ont été critiquées par beaucoup de personnes qui disent que les produits créent une croyance toxique selon laquelle la peau claire est supérieure à la peau foncée.

En Inde, en Malaisie et à Singapour, la marque P&G Olay vend l’hydratant White Radiance, qui promet de créer «une peau radieuse et plus lumineuse», tout en éclaircissant le teint. La société vend également l’essence de perfectionnement de la lumière blanche Olay aux Philippines pour «inhiber la formation de mélanine dans la couche la plus profonde de la peau». Au Nigéria, les gens peuvent acheter la crème Olay Natural White pour une «équité rosâtre».

“Meghan a beaucoup parlé de la question de la race et du racisme, donc cela ressort comme un pouce endolori”, a déclaré l’ancien cadre de P&G, Alex Malouf.

Certaines entreprises de cosmétiques ont récemment cessé de vendre des crèmes éclaircissantes pour la peau, accusées d’être profondément racistes. Johnson & Johnson a abandonné sa ligne Fine Fairness, vendue en Asie et au Moyen-Orient, après une enquête. L’Oréal a cessé d’utiliser les noms «blanc / blanchiment», «équité / équité» et «lumière / éclaircissement» pour ses produits, et Unilever renomme sa marque Fair & Lovely, qui est populaire en Inde.

L’industrie de l’éclaircissement de la peau vaut plus de 7 milliards de dollars par an, et P&G, contrairement à d’autres entreprises, n’est pas disposée à abandonner cela. Elle a promis de continuer à vendre ses produits White Radiance et Natural White, et Olay défend les crèmes en les assimilant à des tanneurs.

Nina Davuluri, la première Amérindienne à remporter Miss America, a critiqué P&G pour les crèmes blanchissantes et s’est dit choquée que P&G les vend toujours. Davuluri a déclaré que les crèmes vendaient une idéologie «raciste»: «il faut une peau blanche pour être belle, une peau blanche pour réussir».

La professeure Joanne Rondilla de l’Université d’État de San Jose, qui a fait des recherches sur les crèmes éclaircissantes vendues aux Philippines, a déclaré que Harry et Meghan avaient la «responsabilité» de parler des produits. “Comme tout le monde dans le monde, j’ai vu cette interview avec Oprah que Meghan a fait”, a déclaré Rondilla. «Il était important pour elle de soulever ces problèmes de colorisme. Je ne pense pas que ce partenariat fasse avancer cette conversation. »

«Le fait que P&G ait continué à être complice des violations des droits humains, de la dévastation environnementale, est une raison suffisante pour laquelle ce partenariat ne devrait pas être formé ou ne devrait pas continuer», a déclaré Robin Averbeck du Rainforest Action Network. «Cela a montré que la pleine diligence raisonnable de l’entreprise n’a pas été effectuée.»

Quand Markle avait 11 ans, elle a écrit à P&G, s’opposant au «sexisme» dans une publicité de savon à vaisselle qui comprenait la phrase: «Les mères partout en Amérique combattent des casseroles et des casseroles graisseuses.» Elle est également apparue dans une interview avec «Nick News» en 1993 pour parler de sa campagne, en disant qu’elle était «furieuse» par la publicité de P&G. «Quand ils ont entendu cela, les garçons de ma classe ont commencé à dire:« Ouais, c’est là que les femmes ont leur place – dans la cuisine »», a déclaré Markle à l’époque.

La société a par la suite changé l’annonce en “personnes partout en Amérique” au lieu de “mères”.

Sautant de ses cinq secondes de gloire d’il y a près de 30 ans, le partenariat de Meghan et Harry avec P&G se concentre sur «construire[ing] un avenir plus équitable et plus juste pour les femmes et les filles », selon le site Internet d’Archewell.

Maintenant que Markle profite financièrement de sa relation avec P&G, elle n’aime pas trop prendre des positions morales. Alors que le nouveau tsar des entreprises américaines s’est réveillé, elle n’est certainement pas au-dessus d’être sélective en ce qui concerne son indignation sexuelle et raciale. S’il y a une chose que nous avons apprise sur Markle, c’est que sa cause sociale la plus importante a toujours été elle-même.

