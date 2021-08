Meghan Markle et le prince Harry ‘savent que la plupart des britanniques s’ennuient’, alors ils visent ‘les États-Unis’ | Royale | Nouvelles

S’adressant au magazine américain de style de vie Us Weekly, le journaliste et commentateur royal Jonathan Sacerdoti a affirmé que Meghan et Harry “savaient” que “la plupart des Britanniques” s’ennuyaient d’eux. Il a suggéré qu’en raison de l’intérêt supposé s’estomper pour le couple en Grande-Bretagne, ils ne “visent pas vraiment le marché britannique dans leurs actions” et “tous les accords commerciaux qu’ils concluent”. Il a poursuivi en disant que l’intérêt de la Grande-Bretagne pour la famille royale découle généralement de qui est le prochain sur le trône, ajoutant que dans cet esprit, le couple “faisait du foin pendant que le soleil brille” avec leurs nombreux projets commerciaux.

Interrogé par l’animatrice Mollie Mulshine sur ce que les Britanniques pensent de Harry et Meghan alors qu’ils continuent de conclure des accords commerciaux et des projets lucratifs, M. Sacerdoti a répondu: “Je pense que la plupart des gens au Royaume-Uni s’ennuient assez du prince Harry et Meghan!”

Mais l’expert royal a suggéré que les Sussex “le savent aussi” et qu’ils ont en conséquence détourné leurs intérêts commerciaux du Royaume-Uni.

Il a expliqué: “Je ne suis pas sûr qu’ils visent vraiment le marché britannique dans leurs actions et dans tous les accords commerciaux qu’ils concluent.”

Mais M. Sacerdoti a insisté sur le fait que cela ne voulait pas dire qu’il n’y avait aucun intérêt pour le couple au Royaume-Uni, mais plutôt pour “tout ce qui concerne la famille royale”.

Il a affirmé: «Mais avec Harry lui-même, il aurait dit à un journaliste du Times qu’il savait que les gens finiraient par cesser de s’intéresser à lui lorsque le prince George grandira.

“Je pense qu’il faisait alors référence à l’idée que les jeunes membres de la famille royale sont bons pour les gros titres des tabloïds et il en fait certainement beaucoup lui-même!”

Mais le commentateur royal a souligné qu’à mesure que les membres de la famille royale « vieillissent », ils deviennent les « membres les moins intéressants » de la famille royale.

Les commentaires interviennent alors que l’experte royale Angela Levin a qualifié le couple de “tantes de l’agonie mondiale” à la suite d’une déclaration du couple sur le chaos qui se déroule en Afghanistan.

S’adressant à GB News mercredi, Mme Levin a déclaré: “Je pense que le couple a changé d’essayer d’avoir une famille royale réveillée alternative à l’autre bout du monde.

« Pour être en fait des tantes à l’agonie mondiale avec un oncle à la traîne !

« Ils sont en quelque sorte ridicules, n’est-ce pas !