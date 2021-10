Meghan Markle et le prince Harry se lancent à nouveau en politique avec une nouvelle lettre aux dirigeants du G20 | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont écrit une lettre ouverte exhortant les dirigeants du G20 à assurer l’approvisionnement en vaccins de toutes les nations. Dans leur lettre, le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, affirment que les promesses de dons de vaccins de ces pays n’atteignent pas les plus vulnérables du monde.

Les Sussex se sont associés au directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus pour publier la correspondance à la veille du sommet du G20.

Dans l’article, ils font référence à l’accès au vaccin COVID-19 comme étant un « droit de l’homme fondamental ».

Il précède le sommet du G20 ce week-end qui voit les dirigeants des nations les plus riches du monde se réunir à Rome.

Il est prévu que les questions environnementales figureront au premier plan de l’ordre du jour du G20, mais la reprise après la pandémie devrait également figurer dans les discussions entre les dirigeants mondiaux.

Dans leur lettre, le trio a déclaré: « Lorsque les dirigeants des pays les plus riches du monde se sont réunis au sommet du G7 en juin, ils ont collectivement annoncé qu’un milliard de doses de vaccins Covid-19 seraient envoyées aux pays bas et bas et moyens- pays à revenu pour aider à vacciner le monde.

« Les sociétés pharmaceutiques ont promis presque la même chose.

« Pourtant, alors que plusieurs pays n’ont même pas encore assez de vaccins pour leurs propres agents de santé, le monde se demande où sont les doses? »

Cela survient après que Meghan a envoyé une lettre aux dirigeants du Congrès américain pour plaider en faveur d’un congé payé pour tous les parents.

Elle s’est appuyée sur son statut de mère de deux enfants dans le cadre de la campagne et a lancé un appel pour garantir que des millions de familles américaines puissent accéder à un congé payé garanti.

Sa lettre a été écrite sur du papier à en-tête du Sussex et a été signée avec le titre de duchesse de Meghan.

Cependant, il est apparu jeudi que le président américain JOE Biden n’avait pas inclus les congés familiaux payés dans son plan de dépenses de 1,75 billion de dollars (1,27 billion de livres sterling).

