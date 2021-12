Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont publié un épisode de Noël sur Spotify l’année dernière dans le cadre d’un nouveau contrat d’une valeur de 18 millions de livres sterling, mais le couple n’a pas produit de contenu depuis. Le duc et la duchesse de Sussex auraient reçu un « petit coup de pouce » de Spotify pour terminer le contenu, a rapporté The Sun. L’expert royal Neil Sean a maintenant affirmé que le couple royal publierait un autre épisode ce mois-ci.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré: « Harry et Meghan se préparent pour une gâterie festive.

« Apparemment, ils vont donner leur réflexion sur leur année dans un tout nouveau podcast.

« Nous pourrions leur dire leur année, n’est-ce pas? S’est brouillé avec leur famille, aliéné tout le monde, la base de fans a chuté de façon spectaculaire.

« Y a-t-il vraiment beaucoup de choses à dire ? Nous aurons sans aucun doute une sorte de conférence sur les mamans qui travaillent et ce qu’elles ont fait. »

Ses commentaires interviennent après la dernière apparition de Meghan dans The Ellen Show où elle a parlé des difficultés d’avoir deux enfants alors qu’elle partageait des détails plus intimes à leur sujet.

Dans son interview télévisée avec Ellen DeGeneres, Meghan a raconté à quel point Archie « aime être un grand frère » pour sa petite soeur Lili.

Après avoir partagé une photo des poulets de deux ans en train de nourrir des poulets tout en portant des bottes en caoutchouc jaunes dans leur maison de Montecito, en Californie, Meghan a déclaré qu’Archie « adore danser ».

Elle a également révélé qu’il s’était déguisé en dinosaure pour Halloween, tandis que Lili était une « petite mouffette comme Flower from Bambi ».

« Soudain, nous avons réalisé : « oh d’accord », tout le monde parle de ce que c’est pour le deuxième enfant, mais personne ne parle de l’ajustement pour le premier enfant lorsque le deuxième arrive.

« Je pense qu’ils ont ce moment de, ‘oh, c’est amusant, oh, c’est comme ça maintenant’. »

Elle a également déclaré qu’Harry « aimait » la météo et le style de vie en Californie.

La duchesse a déclaré qu’Archie « adore danser » et a ajouté qu’elle ferait la cuisine pour Thanksgiving.