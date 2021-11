Meghan Markle et le prince Harry se préparent pour une «semaine très chargée» dans la bataille pour rester sous les feux de la rampe | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont été éclipsés par le prince William et Kate, duchesse de Cambridge lors de leur apparition au sommet sur le changement climatique COP26 à Glasgow plus tôt cette semaine. Même le prince Charles a reçu une part généreuse du temps d’antenne après avoir parlé des dangers que la crise climatique a créés lors du sommet du G20 à Rome suivi de la conférence en Écosse.

Pendant ce temps, Meghan et Harry, qui ont pris leur retraite en tant que membres de la famille royale en janvier dernier, étaient en Amérique.

Cependant, l’attention étant susceptible de dériver de la conférence alors qu’elle entame sa deuxième semaine, la paire a prévu une série d’événements.

Le correspondant royal de Newsweek, Jack Royston, a tweeté qu’ils avaient une « semaine très chargée » à venir avec un événement avec Wired Magazine, suivi des Intrepid Sea, Air & Space Museum Awards à New York mercredi.

M. Royston a ajouté que Meghan, 40 ans, avait également une apparition avec la série audio Dealbook du New York Times le mardi 9 novembre.

LIRE LA SUITE: Le prince Charles sauvagement alors que la dernière sortie de la COP26 a été qualifiée d’« exercice de relations publiques »

« Ses appels arrivent bloqués. Et elle dit : ‘Sénateur Capito ?’ J’ai dit oui?’ Elle a dit : ‘Voici Meghan, la duchesse de Sussex.' »

Meghan aurait ensuite appelé la républicaine modérée Susan Collins.

Elle était dans le gymnase à l’époque et a supposé qu’il s’agissait d’un autre sénateur, selon une source proche du dossier.

Elle a déclaré: « À ma grande surprise, elle m’a appelé sur ma ligne privée et elle s’est présentée comme la duchesse de Sussex, ce qui est assez ironique.

« J’étais heureux de parler avec elle, mais je suis plus intéressé par ce que les gens du Maine m’en disent. »