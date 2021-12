Meghan Markle et le prince Harry s’érigent en « famille royale satellite » aux États-Unis | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont traversé l’étang après avoir quitté leurs fonctions royales l’année dernière. L’auteur royal Duncan Larcombe a déclaré que le couple semblait se constituer en une « famille royale satellite » en Amérique.

M. Larcombe a souligné comment Meghan a utilisé son titre royal pour demander des congés familiaux payés aux États-Unis.

L’expert royal a également souligné le voyage des Sussex à New York en septembre, qui les a vus effectuer une série d’apparitions très médiatisées.

M. Larcombe a fait ces commentaires alors qu’il discutait du prince William lors de la cérémonie de remise du prix Earthshot aux États-Unis l’année prochaine.

Cette décision a suscité des spéculations que William et Kate pourraient effectuer une tournée royale en Amérique.

M. Larcombe a dit OK ! magazine : « Un voyage américain était inévitable parce qu’ils sont notre plus proche allié, mais c’est délicat car dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun moyen sur terre que le prince William veuille partager une partie d’une tournée royale officielle représentant la reine, la Grande-Bretagne et le Commonwealth avec le prince Harry.

«Ce que nous voyons, ce sont des signes de plus en plus nombreux que Harry et Meghan s’établissent presque comme une famille royale satellite en Amérique.

« Meghan échange son titre pour tenter d’influencer les grandes personnalités politiques américaines.

LIRE LA SUITE: William et Kate «ne resteront pas» avec Harry et Meghan lors de leur visite aux États-Unis

« Même s’il y a un événement organisé à LA cette fois, on me dit que Harry et Meghan n’en feraient pas partie à moins d’être invités séparément et en privé.

« Donc, il n’y aura pas de réunion des quatre fabuleux, c’est certain. »

M. Larcombe a ajouté que William et Harry se rencontreraient probablement en privé.

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie de liberté personnelle et financière en Californie.

Le couple s’est installé dans un manoir à Montecito avec son fils de deux ans Archie et leur fille Lili, née en juin.

Plus tôt ce mois-ci, ils ont partagé leur photo de carte de Noël avec leurs deux enfants.