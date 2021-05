Meghan Markle et le prince Harry seront «payés de manière exorbitante» en raison de leurs liens avec la famille royale | Royal | Nouvelles

Meghan Markle: l’expert dit “ arrêtez de prendre des photos d’eux ”

La biographe de célébrités Kitty Kelley s’attend à ce que Meghan et le prince Harry soient «recherchés» aux États-Unis et hautement rémunérés pour leurs partenariats et leur «valeur de célébrité». Et c’est parce que le couple peut se vanter d’une connexion rare qu’une autre célébrité américaine ne pourra jamais établir.

Mme Kelley, qui a écrit sur la famille Kennedy, Oprah Winfrey et la famille royale entre autres, a déclaré au Washington Post: “Harry et Meghan seront recherchés socialement en Amérique et payés généreusement (certains pourraient dire de manière exorbitante) pour leur valeur de célébrité.

“Même la plus grande star de cinéma ou géant du sport américain ne peut pas revendiquer le lien de Harry et Meghan avec la monarchie britannique.”

Après avoir démissionné en tant que membres de la famille royale à temps plein, Meghan et le prince Harry n’ont pas renoncé à leurs titres royaux.

Au contraire, le couple continue de se présenter comme duc et duchesse de Sussex sur leur site Web Archewell.

Ils sont également présentés lors d’événements utilisant leurs titres royaux, y compris le récent concert de charité Vax Live.

Le duc reste également sixième sur le trône – suivi de son fils Archie et bientôt de sa fille, qui naîtra pendant l’été.

Meghan et Harry ont annoncé leur intention de se tailler un nouveau rôle progressiste au sein du cabinet en janvier 2020.

Selon les plans qu’ils ont exposés dans leur première déclaration sur Megxit, le duc et la duchesse de Sussex voulaient continuer à mener des engagements royaux.

Cependant, ils voulaient également devenir indépendants de la subvention souveraine et vivre entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni.

Meghan et Harry ont finalement été forcés d’accepter de nouvelles conditions lors d’un sommet à Sandringham le 18 janvier, ce qui les a effectivement vus démissionner plutôt que de modifier leur rôle au sein de la famille royale.

À partir de fin mars 2020, Meghan et Harry ne pouvaient plus exercer de fonctions royales ou utiliser le mot royal dans leur image de marque – une décision qui a mis fin à leur marque Sussex Royal.

Tout en conservant leurs titres royaux complets, il leur a également été demandé de ne pas utiliser leurs styles de RHS et, lors de leur démission, ils ont également dû commencer à payer pour leur propre sécurité.

À leur tour, ils pourraient vivre à l’étranger et conclure des affaires financièrement rentables.

En février de cette année, alors que la période de transition convenue d’un an touchait à sa fin, Meghan et Harry ont confirmé à la reine qu’ils ne reprendraient pas leurs rôles d’origine.

Cela a incité le monarque à leur demander de rendre tous leurs patronages royaux et militaires, le palais de Buckingham ayant déclaré dans un communiqué: “La reine a écrit confirmant qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer à assumer ses responsabilités. et les devoirs qui accompagnent une vie de service public. “

Dans une réponse qui semblait montrer leur désaccord sur cette décision, Meghan et Harry ont déclaré: “Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel.”

Après s’être libérés de leurs liens royaux, le duc et la duchesse se sont lancés dans la course et ont conclu des accords qui suggéraient qu’ils suivaient peut-être les traces d’autres couples de renommée mondiale tels que les Obama.

En juin 2020, ils auraient signé avec l’agence Henry Walker pour de futurs discours.

En septembre, ils ont annoncé un accord avec Netflix, pour lequel Meghan et Harry ont récemment révélé qu’ils produiraient d’abord une série documentaire axée sur quelques participants aux Jeux Invictus, leurs défis et leur force.

À la fin de l’année dernière, les Sussex ont également annoncé qu’ils produiraient du contenu audio et hébergeraient un podcast pour Spotify, publié un épisode spécial des vacances en décembre dernier.

Meghan et Harry sont tous deux entrés dans le monde des start-ups, la duchesse investissant dans Clevr Blends et le duc devenant directeur de l’impact de la société de santé mentale et de coaching BetterUp.

Alors qu’ils gagnent maintenant leur salaire, Meghan et Harry continuent de soutenir des causes qui leur tiennent à cœur.

Ils restent proches des associations caritatives et des mécénats qu’ils ont retenus – notamment Smart Works, Mayhew et Sentebale – et s’associent à de nouvelles associations via leur Fondation Archewell.

Plus récemment, ils sont devenus des présidents de campagne pour Vax Live, une initiative visant à fournir des vaccins COVID-19 à tout le monde dans le monde.