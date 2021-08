Meghan Markle et le prince Harry snobés sur la liste d’invitation pour le 60e anniversaire de Barack Obama | Royale | Nouvelles

Barack Obama a snobé le prince Harry et Meghan Markle après avoir quitté le couple de sa liste de fête pour son 60e anniversaire. Signe que le pouvoir de star du couple est peut-être en train de décliner, il a été révélé que Harry et Meghan “ne prévoyaient pas d’assister” à la fête du 60e anniversaire de Barack Obama. Dickie Arbiter, un expert royal et ancien porte-parole de la reine, a déclaré que Harry et Meghan ne sont tout simplement pas dans la même ligue que les Obama.

Il a déclaré à l’émission australienne Today que le couple “n’avait même jamais été sur la liste d’invités”.

L’animateur Karl Stefanovic a plaisanté: “Il n’y a rien de tel qu’un anniversaire marquant pour savoir qui sont vos vrais amis.”

Sa co-animatrice Allison Langdon a demandé : “Meghan et Harry n’ont pas été invités à la fête d’anniversaire du président Obama, est-ce une surprise ?”

M. Arbiter a déclaré: “Ce n’est pas du tout une surprise. Il y avait des spéculations qu’ils seraient invités, mais je ne pense pas qu’ils aient jamais été sur la liste.”

JUST IN: La réaction américaine croissante contre Meghan et Harry sur Fox News

Il a poursuivi: “Les Obama ont invité non seulement les A-listers, mais les doubles A-listers.

“Ils ont dit que Barack ne veut pas de cadeaux, ce qu’il veut, ce sont des invités qui font un don pour aider les jeunes hommes à gravir les échelons du travail, en particulier les jeunes de couleur.

“Vous parlez d’Oprah Winfrey, des Clooney et de Rihanna.

“Meghan et Harry ne sont tout simplement pas dans la même catégorie de célébrités. Ils ne sont pas doubles A-listers.”

Mme Elser a déclaré: «Le couple n’apporte plus simplement avec eux la poussière d’étoile magique de la royauté, mais plus de bagages qu’un entrepôt Louis Vuitton.

« Par conséquent, s’étant transformés en personnalités publiques polarisantes et séparatrices, sont-ils toujours les invités de prix qu’ils auraient pu être ? »

Il a également été révélé cette semaine que le 44e président américain avait été contraint de réduire la fête d’anniversaire qu’il avait prévu de marquer son 60e anniversaire en raison de la propagation de la variante Delta.

M. Obama aurait dû organiser une fête sur Martha’s Vineyard avec pas moins de 450 invités.

Selon le New York Post, George Clooney, Oprah Winfrey et Steven Spielberg feraient partie des invités attendus sur l’île du Massachusetts.