Pour tenter d’en savoir plus sur la compatibilité astrologique des Sussex, la célèbre astrologue Aliza Kelly a analysé les cartes des étoiles de Harry et Meghan et a tiré quelques conclusions. Elle a dit à People Magazine que les parents d’Archie étaient « cosmiquement connectés ».

Elle a ajouté : « C’est fou, c’est puissant, c’est magique.

« Sûr, [their marriage is] également épanouissant sur le plan créatif, mais leur relation est une relation de guérison, de travail de l’âme, d’approfondissement de soi, de vérité et de but.

« Ils attendaient tous les deux que quelqu’un les aide, les voit et les valide, et c’est ce qui rend ces deux graphiques si importants ensemble.

« La racine de leur relation est la sûreté et la sécurité, mais grâce à un travail de guérison et très, très honnête et authentique qui s’écarte du statu quo, leurs graphiques vont au-delà de la compatibilité – ils redéfinissent l’héritage. »

Sur l’impact que la duchesse a eu sur le prince Harry, elle a déclaré : « L’introduction de Meghan dans sa vie lui a ouvert les yeux parce que Meghan vient d’un milieu tellement différent.

« Il a commencé à voir le monde d’un point de vue différent; cela a exposé sa carte à une perspective différente.

« Il n’avait pas la possibilité d’accéder à son plein potentiel sans Meghan. »

L’astrologue professionnel a détecté que le prince Harry, en tant que « triple roi du signe de la Terre » avec un Soleil Vierge, un Capricorne Rising et une Lune Taureau, avait déjà eu des difficultés dans sa vie personnelle.

Cependant, elle a déclaré que le graphique de Markle était fusionné avec celui de la princesse Diana.

Mme Kelly a ajouté : « Le Capricorne est l’opposé du Cancer, donc [Harry’s] Le signe solaire de maman active la zone de son thème qui représente le partenariat, ce qui signifie que ses relations sont des portails pour comprendre sa mère.

« En fait, grâce à Meghan, il a pu cultiver une relation vraiment significative avec sa mère, même si elle n’est plus du côté de la Terre. »