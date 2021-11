L’historienne royale Anne Whitelock a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex, qui ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie aux États-Unis, sont une « source de stress et d’incertitude » pour la monarchie. Cependant, Mme Whitelock a affirmé qu’il y avait un « retour du sentiment populaire » contre le couple.

Mme Whitelook a également demandé si Harry et Meghan seraient en mesure de « conserver le type d’influence internationale » qu’ils souhaitent maintenant qu’ils ne travaillent plus dans la famille royale.

Mme Whitelock a déclaré à Express.co.uk: « Je pense qu’ils sont un casse-tête permanent et une source de stress et d’incertitude.

« Mais d’un autre côté, je pense qu’il y a une sorte de retournement du sentiment populaire à leur égard.

« Je pense que le fait qu’ils semblent avoir constamment rappelé leurs expériences au sein de la famille royale, bien qu’ayant dit qu’ils veulent s’éloigner de la famille royale, et donc en quelque sorte ils veulent leur gâteau et le mangent, je pense que c’est porter un peu mince.

« Et je pense que peut-être la réalité de leur position étant essentiellement leur stature publique et leur statut était basée sur le fait de l’appartenance du prince Harry à la famille royale et je ne suis pas sûr qu’à plus long terme sans cela ils conserveront le genre de poids international en tant que genre de philanthropes ou de militants qu’ils veulent vraiment avoir. «

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie de liberté personnelle et financière à travers l’étang.

Harry et Meghan se sont installés dans un manoir à Montecito et ont accueilli leur deuxième enfant depuis leur déménagement en Californie.

Le couple a fait une série de déclarations explosives sur la monarchie dans leur interview controversée d’Oprah Winfrey en mars.

LIRE LA SUITE: Craintes d’un «point de rupture» royal sur d’autres interviews de Harry et Meghan

Leur voyage comprenait une visite aux Nations Unies et s’est terminé avec la montée du couple sur scène au

Harry et Meghan ont terminé leur tournée à New York en montant sur scène lors du concert Global Citizen Live.

Plus récemment, la duchesse s’est ouverte dans une interview télévisée avec Ellen DeGeneres.

L’ancienne actrice de Suits est apparue dans The Ellen Show huit mois après sa rencontre avec Harry et Oprah, ce qui a laissé la famille royale en crise.

Ellen, qui vit près des Sussex dans l’enclave des célébrités de Montecito, a demandé ce qu’Harry aimait en Californie.

Meghan a répondu: « Nous sommes juste heureux. »