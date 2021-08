Meghan Markle et le prince Harry soutiennent l’évacuation et la relocalisation des femmes afghanes | Royale | Nouvelles

in

Harry, 36 ans, et Meghan, 40 ans, ont déclaré qu’ils étaient “laissés sans voix” sur les scènes de Kaboul. Le duc et la duchesse de Sussex sont maintenant sortis pour offrir leur soutien aux efforts d’un groupe qui « défend sans relâche les droits des femmes » dans le pays.

Le groupe Femmes pour les femmes afghanes (WAW) « s’efforce d’aider les femmes et les filles afghanes à exercer leurs droits à poursuivre leur potentiel individuel à l’autodétermination et à la représentation dans tous les domaines de la vie ».

Depuis la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, WAW a déclaré qu’ils étaient « navrés par la vitesse et l’ampleur avec lesquelles la violence et l’escalade du conflit en Afghanistan ont menacé la vie innocente de millions de personnes et déplacé des centaines de milliers de personnes ».

Écrivant sur Twitter hier, WAW a déclaré: “Nous sommes extrêmement reconnaissants de la générosité de la Fondation Archewell pour soutenir nos efforts pour évacuer/relocaliser des milliers de femmes, d’enfants, de familles afghanes, y compris notre personnel.”

L’association caritative a ajouté : « Nous appelons instamment toutes les parties à respecter le caractère sacré de la vie et les droits de l’homme.

Le duc de Sussex a fondé les Invictus Games en 2014.

L’événement sportif permet aux militaires blessés et aux femmes de concourir dans plusieurs disciplines.

Cependant, la réponse conjointe de Harry et Meghan aux événements en Afghanistan a mis les Sussex sous le feu.

Le commentateur royal Robert Jobson a critiqué le couple pour “un non-sens réveillé” lors de son apparition sur GB News la semaine dernière.

Dan Wooton de GB News a déclaré: “Ils sont désespérés d’être à la une à chaque occasion, comment ils peuvent dire qu’ils vivent à quel point le monde est à la limite de leur manoir de 15 millions au cœur de la Californie, je ne ‘t sais.”