Meghan Markle et le prince Harry ‘tournent probablement pour l’accord Netfli x lors d’un voyage à New York’ | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont effectué cette semaine une mini-tournée éclair de la ville américaine. Une grande partie de la visite, qui a coïncidé avec l’Assemblée générale des Nations Unies et le sommet sur les coronavirus du président Joe Biden, s’est concentrée sur la sensibilisation à l’inégalité des vaccins. Cependant, le 23 septembre, le couple a également rendu hommage aux victimes du 11 septembre en visitant le mémorial de Ground Zero, quelques semaines après le 20e anniversaire de la tragédie.

Un jour plus tard, les Sussex ont fait une apparition dans une école primaire de Harlem pour promouvoir l’alphabétisation des enfants, et Meghan a lu son livre pour enfants The Bench, aux élèves.

The Bench est l’un des nombreux projets entrepris par le couple depuis sa décision de se retirer de ses fonctions royales l’année dernière.

En septembre de l’année dernière, Harry et Meghan ont confirmé leur partenariat avec le géant du streaming Netflix, qui vaudrait environ 100 millions de livres sterling.

Un expert royal a suggéré que le couple avait peut-être filmé pour leur contrat avec Netflix lors de la tournée à New York.

M. Myers a déclaré: «J’aime le fait qu’Harry ait été pris avec ce câble de microphone qui pendait de son pantalon, et beaucoup s’interrogent sur le choix de tenues de Meghan par le temps barmy de la fin de l’été à New York, automnal.

“Nous ne savons pas avec certitude, mais on peut supposer qu’ils tournent une sorte de série pour leur contrat Netflix et c’est la raison de l’enregistrement.”

Cependant, Mme Gripper a exprimé son incertitude quant à la possibilité de tirer des conclusions sur la base des tenues du couple.

Jusqu’à présent, ils n’ont annoncé que deux projets le premier est une série documentaire intitulée Heart of Invictus, qui suivra un groupe d’athlètes dans leur voyage vers les Jeux Invictus 2022 de Harry.

L’autre est une série animée axée sur la famille, Pearl, qui suit une héroïne de 12 ans «dans un voyage de découverte de soi alors qu’elle essaie de surmonter les difficultés quotidiennes de la vie», tout en rencontrant des femmes influentes à travers l’histoire.

Le tabloïd américain Page Six a été le premier à signaler que le duc et la duchesse de Sussex tournaient un “documentaire sur le mur” sur leur vie lors de leur visite à New York.

Le rapport, qui affirmait également que le couple avait embauché son propre vidéaste, a haussé les sourcils, le couple ayant exprimé un désir de confidentialité depuis sa décision de quitter le cabinet.

Cependant, un porte-parole du couple a tenté d’étouffer la rumeur dans une déclaration au Los Angeles Times.

Le porte-parole a déclaré: “Le duc et la duchesse ne participent à aucune émission de téléréalité.”

Sur le succès de la tournée dans son ensemble, M. Myers a ajouté: «J’étais vraiment intéressé par l’attrait que cela a eu aux États-Unis.

« La seule chose que j’ai vue sur Twitter, c’est que le New York Post les a critiqués pour s’être retrouvés en ville avec un chargement de véhicules énergivores, un gros détail de sécurité.

« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de traction aux États-Unis.

“Évidemment, il y a un public pour eux et nous le couvrons, mais je ne sais pas nécessairement s’ils sont aussi adorés aux États-Unis que nous le pensions au départ.”

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.