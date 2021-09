Meghan Markle et le prince Harry « tracent le territoire » avec leurs propres tournées royales | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, se sont rendus à New York pour assister au concert Global Citizen Live à Central Park la semaine dernière, que beaucoup ont qualifié de tournée royale du Sussex. Le journaliste royal de la WNBC, Romney Smith, a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex « cartographiaient leur territoire » avec la visite. S’exprimant sur l’obsession royale, la commentatrice Roberta Fiorito a déclaré: “Cette tournée est à peu près une mini tournée royale de New York, mais elle n’est pas royale.

“Est-ce l’avenir de Meghan et Harry ? Allons-nous les voir tout le temps ?

“Je pense juste qu’ils ont tellement plus de liberté en tant que membres de la famille royale.

« Ils peuvent rencontrer qui ils veulent.

“On dirait simplement qu’ils font le travail qu’ils veulent faire et qu’ils ne sont pas assignés à le faire.”

Mme Smith a ajouté: “Ils tracent leur propre territoire que je respecte.

“Je pense que nous avons tous vu la liberté dont ils disposent maintenant.

“Harry travaille avec Oprah sur une série sur la santé mentale.

“Ils tracent leur propre plan d’eau à leur manière et à leur rythme, ce qui, je pense, est ce qu’ils voulaient en fin de compte.”

Le duc de Sussex doit retourner à New York pour remettre les premiers Intrepid Valor Awards à cinq militaires, anciens combattants et familles de militaires vivant avec « les blessures invisibles de la guerre ».

Harry, qui vient d’effectuer un voyage dans la ville avec la duchesse de Sussex, sera de retour sur la côte est pour le gala Salute to Freedom à l’Intrepid Sea, Air & Space Museum le 10 novembre.

L’événement, organisé à bord du porte-avions historique Intrepid, survient la veille du jour de l’armistice au Royaume-Uni, connu sous le nom de Journée des anciens combattants aux États-Unis.

Harry, qui a servi dans l’armée britannique pendant une décennie, a été déchu de ses rôles militaires honorifiques après le Megxit.