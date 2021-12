Meghan Markle et le prince Harry « trouvent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée » aux États-Unis | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales l’année dernière et ont accueilli leur deuxième enfant depuis Megxit. Le maquilleur de Meghan, Daniel Martin, a déclaré que le couple « aime la vie en famille de quatre personnes ».

Il a déclaré au magazine People : « Ils ont trouvé le rythme en tant que quatuor. »

M. Martin a récemment maquillé Meghan alors qu’elle assistait à un gala à New York.

Le maquilleur a déclaré que les Sussex, qui ont laissé leurs enfants Archie et Lili à Montecito, « avaient hâte de rentrer à la maison ».

Il a ajouté: « Il s’agit maintenant de trouver cet équilibre travail-vie personnelle, ce qui est lié au lobbying de Meghan pour un congé parental payé.

« Ils le vivent eux-mêmes.

« Ils savent que cela affecte tout le monde dans la famille. »

M. Martin connaît la duchesse depuis des années et l’a maquillée pour son mariage royal en 2018.

Il a également assisté à sa baby shower extravagante à New York en février 2019.

En novembre, ils sont retournés à New York pour assister au gala Salute to Freedom de l’Intrepid Museum à New York.

L’ancienne star de Suits, Meghan, abasourdie dans une robe rouge pour l’événement en l’honneur des anciens combattants.

La duchesse a également récemment contacté des politiciens américains pour demander un congé familial payé.

En août, le biographe royal Omid Scobie a déclaré que le couple entrait dans « l’ère de la visibilité ».

Il a déclaré à People : « C’est un couple qui se débrouille très bien dans ces moments d’interaction humaine. Ils doivent être sur le terrain.

« Ils disent que la preuve est dans le pudding, et ce que nous sommes sur le point de voir, c’est ce pudding. »