Meghan Markle et le prince Harry viennent de faire un autre grand mouvement commercial

Le prince Harry et Meghan Markle ajoutent des tâches commerciales non royales supplémentaires à leur assiette. Le couple s’associe au gestionnaire d’actifs, Ethic, en tant que « partenaires d’impact » et investisseurs. L’entreprise, qui se concentre sur les impacts environnementaux, sociaux et gouvernementaux, a révélé la nouvelle dans un article sur son site mardi,

« Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, partagent beaucoup de valeurs avec nous, et nous pensons, avec beaucoup d’entre vous également. C’est pourquoi nous sommes si ravis qu’ils nous rejoignent en tant que partenaires d’impact », Ethique a écrit.

« Ils sont profondément déterminés à aider à résoudre les problèmes déterminants de notre époque – tels que le climat, l’égalité des sexes, la santé, la justice raciale, les droits de l’homme et le renforcement de la démocratie – et comprennent que ces problèmes sont intrinsèquement interconnectés », a ajouté Ethic.

Le duc et la duchesse connaissent apparemment bien les services fournis par Ethic. La société a également partagé que le couple « est devenu investisseur dans Ethic plus tôt cette année et a également des investissements gérés par Ethic ».

Selon l’interview conjointe du couple avec Dealbook du New York Times, Markle dit qu’elle et son mari sont intéressés à s’impliquer dans une entreprise comme Ethic depuis un certain temps. « Mon mari dit depuis des années : ‘Mon Dieu, ne souhaites-tu pas qu’il y ait un endroit où, si tes valeurs étaient alignées comme ça, tu pourrais mettre ton argent dans le même genre de chose ?' », a expliqué Markle au point de vente. « Du monde d’où je viens, vous ne parlez pas d’investissement, n’est-ce pas ? dit Markle. « Vous n’avez pas le luxe d’investir. Cela semble si sophistiqué. »

Les deux disent qu’ils sont devenus des investisseurs et des « partenaires d’impact » dans l’espoir qu’ils pourraient potentiellement ouvrir les portes de l’investissement à un public plus jeune et leur enseigner potentiellement l’importance d’investir leur argent dans des entreprises durables. « Vous avez déjà la jeune génération qui vote avec ses dollars et ses livres, vous savez, partout dans le monde en ce qui concerne les marques qu’elle sélectionne et parmi lesquelles elle choisit », a déclaré le prince Harry.

Le développement sert de nouveau à augmenter leur portefeuille d’activités de près d’un milliard de dollars maintenant qu’ils ne sont plus responsables de l’accomplissement de leurs fonctions royales en Angleterre. En plus de leur société de production et de leur travail de fondation, le prince Harry a également assumé deux autres emplois en tant que cadre chez BetterUp Inc. (une startup de la santé mentale de la Silicon Valley) et un poste à temps partiel en tant que l’un des commissaires du nouveau Aspen Institute Commission sur les troubles de l’information.