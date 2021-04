Meghan Markle et le prince Philip avaient un «lien spécial et elle l’adorait» | Royal | Nouvelles

Bien que la duchesse enceinte soit restée à Montecito, en Californie, tandis que le prince Harry est au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip, son amie a affirmé qu’elle et le duc d’Édimbourg “avaient un lien spécial et elle l’adorait”. Un porte-parole du palais de Buckingham a également précédemment confirmé que Meghan “avait été informée par son médecin de ne pas voyager” car elle est enceinte d’environ six mois. S’adressant au Daily Mail, un ami de Meghan Markle a déclaré: “Meghan a déclaré que sa principale préoccupation en ce moment était de soutenir Harry.”

L’ami a ajouté: “Meghan a déclaré qu’assister ou ne pas assister aux funérailles du prince Philip ne changerait pas sa relation avec la reine.

«Elle a dit que la reine comprend son absence et voudrait qu’elle reste en sécurité et en bonne santé pour le bébé.

«Meghan a déclaré que c’était le moment opportun pour Harry de réparer sa relation avec son frère et son père.

“Elle n’a pas besoin d’être là pour ça.”

Aujourd’hui, le prince Harry a rendu hommage au duc d’Édimbourg où il a décrit Philip comme «mon grand-père: maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin».

Dans la déclaration publiée sur le site Web Archewell du couple, Harry a déclaré: «Mon grand-père était un homme de service, d’honneur et de grand humour.

«Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très vif, et pouvait retenir l’attention de n’importe quelle pièce grâce à son charme – et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il pourrait dire ensuite.

«On se souviendra de lui comme de l’époux le plus ancien du monarque, d’un militaire décoré, d’un prince et d’un duc.

«Mais pour moi, comme beaucoup d’entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de cette dernière année, il était mon grand-père: maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin.

Il a été un rocher pour Sa Majesté la Reine avec un dévouement sans pareil, à ses côtés pendant 73 ans de mariage, et même si je pouvais continuer, je sais que maintenant il nous dirait à tous, bière à la main: allez-y!

Alors, sur cette note, grand-père, merci pour votre service, votre dévouement envers Granny et pour toujours être vous-même. Vous nous manquerez cruellement, mais vous vous souviendrez toujours – par la nation et le monde.

«Meghan, Archie et moi (ainsi que votre future arrière-petite-fille) occuperont toujours une place spéciale pour vous dans nos cœurs.

Il a signé avec le slogan des Royal Marines «Per Mare, Per Terram» qui signifie «Par mer, par terre».

Le deuxième enfant de Meghan et Harry est attendu cet été.

