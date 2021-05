Meghan Markle était «intelligente» et abordait la vie royale différemment de la princesse Diana «en mer» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale l’année dernière et ont déménagé aux États-Unis. Selon l’ancien coach vocal et confident de Diana, Meghan était plus intelligente que sa belle-mère dans la façon dont elle a abordé la vie royale après son mariage avec le prince Harry.

Stewart Pearce a déclaré au podcast Royally Us de Us Weekly qu’il était surpris du peu de conseils que Diana avait reçus avant d’épouser le prince Charles en 1981.

Il a déclaré: «Ce qui était extraordinaire dès le début, dès 1981, c’est qu’elle n’a vraiment pas reçu énormément de conseils.

«Dans la famille royale, on supposait en quelque sorte que vous y grandiriez ou que vous le sauriez.

M. Pearce a récemment publié un livre intitulé Diana: la voix du changement donnant un aperçu de la princesse bien-aimée.

M. Pearce a ajouté: «[Diana] a été l’une des premières grandes voix du changement et maintenant Meghan est en train de devenir une autre grande voix du changement.

Le prince Harry est excepté de retourner au Royaume-Uni cet été pour le dévoilement d’une statue en l’honneur de sa défunte mère.

La statue de la princesse Diana devrait être révélée le 1er juillet au palais de Kensington à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Le prince William devrait également rejoindre son frère en l’honneur de leur mère.

La princesse Diana a été tragiquement tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997 et ce mois d’août marquera 24 ans depuis sa mort.