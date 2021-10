Meghan Markle était « ravissante » de retour à l’université, selon l’actrice d’American Horror Story Lily Rabe | Royale | Nouvelles

La prestigieuse université Northwestern d’Evanston, dans l’Illinois, abritait autrefois la duchesse de Sussex et sa collègue actrice Lily Rabe. Cette dernière, qui a eu une carrière prolifique à Hollywood dont dix ans dans la série télévisée d’horreur American Horror Story a récemment partagé quelques souvenirs de son passage à l’université avec Meghan Markle il y a une vingtaine d’années.

« Elle avait quelques années d’avance sur moi, mais oui, nous avions, je crois, le même professeur de théâtre et nous nous sommes rencontrés assez tôt quand j’étais en première année », a déclaré Rabe à 9Honey.

« Notre professeur de théâtre m’a présenté qu’elle me montrerait les ficelles du métier et me montrerait un peu le campus, et elle était très adorable. »

L’actrice a ajouté qu’elle avait vu Meghan depuis l’obtention de son diplôme « mais pas depuis un moment ».

La duchesse a fréquenté Northwestern de 1999 à 2003, terminant un an avant l’obtention du diplôme de Lily Rabe.

La star d’American Horror Story a obtenu son diplôme et a joué aux côtés d’Al Pacino à Broadway avant de se lancer dans la télévision et le cinéma.

Meghan est titulaire d’un baccalauréat ès arts conjoint en théâtre et relations internationales.

« J’ai toujours été le nerd du théâtre à la Northwestern University.

« Je savais que je voulais faire du théâtre, mais je détestais l’idée d’être ce cliché : une fille de LA qui décide d’être actrice.

« Je voulais plus que ça, et j’avais toujours aimé la politique, alors j’ai fini par changer complètement de spécialité, et une double spécialisation en théâtre et relations internationales », a déclaré la duchesse à Marie Claire en 2013.

« Au cours de ma première année, j’avais terminé la plupart de mes crédits et j’ai postulé pour un stage à l’ambassade des États-Unis. J’ai donc fini par travailler à l’ambassade de Buenos Aires pendant quelques mois.

« C’était pendant leur dévaluation économique et notre secrétaire au Trésor de l’époque, Paul O’Neill, était là.

« J’ai donc 20 ans, à Buenos Aires, dans un cortège, je fais tout ça.

« Je pensais à coup sûr que j’aurais encore une carrière en politique. »

La même université relie non seulement Markle et Rabe, mais aussi la princesse Diana.

Avant que Meghan ne rejoigne l’institution, en 1996, sa future belle-mère, Lady D, a visité l’école et a aidé à collecter près d’un million de dollars.

Elle a été photographiée des mois après avoir porté le pull violet universitaire.